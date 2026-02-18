Генеральный директор тайваньского производителя микросхем Phison Пуа Хейнсен заявил, что в 2026 году значительная часть производителей бытовой техники и электроники может столкнуться с банкротствами из-за дефицита чипов памяти. Его слова приводит издание PCMag. Глава тайваньской корпорации также допустил, что производства смартфонов, телевизоров и компьютеров снизится на 200–500 млн устройств. По его словам, дефицит чипов памяти может сохраняться как минимум до 2030 года. Петухов уточнил, что средний срок жизни современного смартфона при активной эксплуатации составляет 3-5 лет.

«Есть два фактора службы современной техники. Первый – физический, насколько быстро деградируют батареи, устаревают процессоры. Второй - как долго производитель поддерживает апдейты безопасности и обновления серийной операционной системы. В мире ноутбуков ситуация лучше, батареи там достаточно большие, десктопные операционные системы довольно долго живут. Даже если это устройство прошлого поколения, ничего страшного, люди продолжают пользоваться. С мобильными устройствами ситуация хуже. Сейчас стало хорошей традицией поддерживать операционные системы в течение 5-7 лет. Чем дороже смартфон и премиальнее бренд, тем дольше будет осуществляться поддержка. Есть устройство с батареями там 6-7 тысяч миллиампер-час. Производитель обещает 3-5 лет сохранения емкости аккумулятора в пределах 80%. Можно говорить, что современный смартфон прослужит 3-5 лет без больших ограничений по времени работы, времени жизни аккумулятора и другим аспектам», - рассказал он.