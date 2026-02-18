Аккумулятор живет три года: Wylsacom объяснил короткий век службы смартфона
Даже при соблюдении всех правил эксплуатации с годами емкость аккумулятора смартфона будет падать, сказал НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Средний срок службы аккумулятора современного смартфона составляет 3-5 лет, однако замена аккумулятора способна продлить работу устройства, заявил в беседе с НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Генеральный директор тайваньского производителя микросхем Phison Пуа Хейнсен заявил, что в 2026 году значительная часть производителей бытовой техники и электроники может столкнуться с банкротствами из-за дефицита чипов памяти. Его слова приводит издание PCMag. Глава тайваньской корпорации также допустил, что производства смартфонов, телевизоров и компьютеров снизится на 200–500 млн устройств. По его словам, дефицит чипов памяти может сохраняться как минимум до 2030 года. Петухов уточнил, что средний срок жизни современного смартфона при активной эксплуатации составляет 3-5 лет.
«Есть два фактора службы современной техники. Первый – физический, насколько быстро деградируют батареи, устаревают процессоры. Второй - как долго производитель поддерживает апдейты безопасности и обновления серийной операционной системы. В мире ноутбуков ситуация лучше, батареи там достаточно большие, десктопные операционные системы довольно долго живут. Даже если это устройство прошлого поколения, ничего страшного, люди продолжают пользоваться. С мобильными устройствами ситуация хуже. Сейчас стало хорошей традицией поддерживать операционные системы в течение 5-7 лет. Чем дороже смартфон и премиальнее бренд, тем дольше будет осуществляться поддержка. Есть устройство с батареями там 6-7 тысяч миллиампер-час. Производитель обещает 3-5 лет сохранения емкости аккумулятора в пределах 80%. Можно говорить, что современный смартфон прослужит 3-5 лет без больших ограничений по времени работы, времени жизни аккумулятора и другим аспектам», - рассказал он.
Собеседник НСН также отметил, что сами производители сегодня не заинтересованы в увеличении срока эксплуатации устройств.
«Производителям невыгодно, чтобы техника работала очень долго, как было принято много лет назад - купил холодильник, он потом переходит из поколения в поколение. Сейчас в конструкции некоторых устройств применяются не самые устойчивые материалы, чтобы заложить старение и принудить пользователя обновляться технику. К электронике это не так сильно относится в силу того, что она достаточно активно эксплуатируется и за 3-5 лет свой ресурс вырабатывает», - объяснил Петухов.
По его словам, не стоит зацикливаться на правилах, которые позволят продлить работу аккумулятора, лучше заменить его при необходимости.
«Есть много историй в Интернете о том, что нельзя заряжать смартфон до 100%, нельзя разряжать до нуля. Но современные смартфоны, как правило, имеют функции оптимизации заряда. Я бы рекомендовал пользоваться устройством в свое удовольствие. Не думать, как жить так, чтобы аккумулятор чуть меньше деградировал. Мой опыт показывает, что можно выполнять все требования, и он все равно начнет терять емкость, а можно заряжать от всего, что ни попадя, и аккумулятору будет все равно. В конечном итоге через пять лет все встретимся на отметке – 80% емкость аккумулятора. Техника стареет, после эксплуатации приходит в негодность, это нормально. Если человек переживает, можно пойти поменять аккумулятор. Благо для популярных смартфонов это стоит не очень дорого», - заявил он.
Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что к концу 2026 года смартфоны вырастут в цене на 20–35%. При этом обновление аккумулятора и сброс до заводских настроек могут продлить жизнь личного смартфона и избавить от необходимости покупать новый гаджет.
