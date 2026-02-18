Норвежец Клебо первым завоевал 10 золотых медалей на зимних Олимпиадах

В частности, на играх в Италии Клебо выиграл высшие награды в скиатлоне, личном спринте, гонке с раздельного старта и эстафете. В результате в его активе стало пять золотых наград в командных дисциплинах и столько же личных медалей.

Как сообщает RT, предыдущими рекордсменами были соотечественники Клебо - биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, а также лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьёрген. За свою карьеру они вытграли по восемь золотых олимпийских наград.

Ранее фигуристы из Японии Рику Миура и Рюити Кихара на Олимпиаде-2026 установили новый мировой рекорд, получив 158,13 баллов за произвольную программу. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они улучшили достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (157,46 баллов).

