Норвежец Клебо первым завоевал 10 золотых медалей на зимних Олимпиадах

Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, завоевавшим 10 золотых медалей на зимних Олимпийских играх. Рекорд был установлен после командного спринта.

Впервые в истории зимних Олимпиад на соревнованиях выступили мать и сын

В частности, на играх в Италии Клебо выиграл высшие награды в скиатлоне, личном спринте, гонке с раздельного старта и эстафете. В результате в его активе стало пять золотых наград в командных дисциплинах и столько же личных медалей.

Как сообщает RT, предыдущими рекордсменами были соотечественники Клебо - биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, а также лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьёрген. За свою карьеру они вытграли по восемь золотых олимпийских наград.

Ранее фигуристы из Японии Рику Миура и Рюити Кихара на Олимпиаде-2026 установили новый мировой рекорд, получив 158,13 баллов за произвольную программу. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они улучшили достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (157,46 баллов).

ФОТО: РИА Новости
