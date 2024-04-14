Ирано-израильский «договорняк»? В России назвали цели атаки Тегерана на Иерусалим

«Операция, с нашей точки зрения, завершена, но вооруженные силы готовы, и мы будем действовать в случае необходимости», — сказал Багери.

Ранее Иран пообещал ответить Израилю на атаку своего консульства в столице Сирии Дамаске. По данным СМИ, Тегеран намерен задействовать беспилотники и ракеты, отмечает «Радиоточка НСН».



В воскресенье в Иерусалиме прозвучали взрывы. В израильском городе объявили воздушную тревогу, раздаются звуки сирен, сообщает информационное агентство Agence France-Presse.

Небо Иерусалима защищает местная система противовоздушной обороны. Власти не сообщают о пострадавших или разрушениях в связи со взрывами.



Издание сообщает, что накануне вечером в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об атаке иранских военно-космических сил на Израиль. Ракеты и беспилотники ударили в «ответ» по целям на «оккупированных» территориях.

Уточняется, что Иран направил на израильскую территорию 185 дронов, 110 ракет класса «земля – воздух» и 36 крылатых ракет.