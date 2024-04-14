Ирано-израильский «договорняк»? В России назвали цели атаки Тегерана на Иерусалим
Военные, политики и политологи в России заподозрили в атаке Ирана на Израиль «рекламную акцию» и «договорняк» разведок двух стран. Они также поспорили о реакции США на конфликты на Ближнем Востоке и Украине.
Иран завершил предупредительную серию ответных ударов по Израилю, чтобы исключить его реакцию. Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери, сообщает PressTV.
«Операция, с нашей точки зрения, завершена, но вооруженные силы готовы, и мы будем действовать в случае необходимости», — сказал Багери.
Ранее Иран пообещал ответить Израилю на атаку своего консульства в столице Сирии Дамаске. По данным СМИ, Тегеран намерен задействовать беспилотники и ракеты, отмечает «Радиоточка НСН».
В воскресенье в Иерусалиме прозвучали взрывы. В израильском городе объявили воздушную тревогу, раздаются звуки сирен, сообщает информационное агентство Agence France-Presse.
Небо Иерусалима защищает местная система противовоздушной обороны. Власти не сообщают о пострадавших или разрушениях в связи со взрывами.
Издание сообщает, что накануне вечером в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили об атаке иранских военно-космических сил на Израиль. Ракеты и беспилотники ударили в «ответ» по целям на «оккупированных» территориях.
Уточняется, что Иран направил на израильскую территорию 185 дронов, 110 ракет класса «земля – воздух» и 36 крылатых ракет.
По мнению российского политолога Сергея Маркова, между разведками Ирана и Израиля заключен негласный договор - «тайный договорняк», результатом которого стала атака Тегерана на Иерусалим.
«Иран - Израиль, договорняк. Многие считают, что за сценой - тайный договорняк разведок. Что Иран нанёс массированный удар, потому что не ответить было нельзя, но о целях этого удара иранская разведка предупредила Израиль, и Израиль заранее вывел военных с этой базы. Договорняк - потому, что Ирану большая война с Израилем не нужна. А маленькая постоянная – нужна. Израилю тоже большая война с Ираном не нужна. А маленькая - очень нужна Нетаньяху», – делает вывод политолог.
С этой точкой зрения согласен и заместитель начальника Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Израиль, конечно, прекрасно понимал, какими способами Иран может исполнить свою угрозу, и был к этому готов. Тем более, что сбивать воздушные цели ему не привыкать. Иран тоже вполне осознавал, что нанести серьёзный ущерб Израилю с его системой ПВО он не может, а значит больших рисков перевести ситуацию в масштабное столкновение нет. Зато эффектно, красочно, шумно - никто не обвинит, что "за базар не ответили"», – написал он в своем Telegram-канале.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев назвал массированный ракетно-авиационный удар Ирана по Израилю главной новостью дня. Парламентарий напомнил, что атака Ирана на Израиль долго рекламировалась, и оказалась, по мнению бывшего военного, успешной.
«Главный момент в том, что возможен стал сам факт удара. Был гегемон в лице США, которого все опасались, сегодня гегемона нет. Будет ли дальнейшая эскалация? Думаю, да, будут взаимные с дипломатическим шумом на всех уровнях, но эти удары могут перерасти в полномасштабную войну на всем Ближнем Востоке, которая захлестнет не только Израиль, но и Иорданию, Сирию, Иран, хуситов йеменских, Ливан, весь регион. Большое подозрение, что в будущем Израиль, к сожалению, может перестать существовать как государство. Выбор за политиками», – отметил в Telegram депутат Госдумы РФ.
Андрей Гурулев также считает, что США «всецело погрузились в проблему Ближнего Востока», а Украине стали меньше уделять внимания, что «неплохо для нас». Парламентарий также назвал Украину эпизодом Третьей мировой войны, начавшейся в мире.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что конфликт на Ближнем Востоке не выгоден для США, в первую очередь, для действующего президента Джорджа Байдена, который претендует на переизбрание на второй срок в Соединенных Штатах.
«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Дмитрий Медведев считает, в отличие от депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева, что Вашингтону «гибель людей у нас» безразлична, поэтому США продолжают финансировать украинский конфликт.
«Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать…», – отметил зампред Совбеза РФ.
Ранее США планировали поставить Израилю боеприпасы общей стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, несмотря на призывы администрации американского президента Джо Байдена к перемирию в палестино-израильском конфликте. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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