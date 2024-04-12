Пентагон: США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток

Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток дополнительные воинские контингенты, заявил РИА Новости представитель Пентагона.

«Хезболла» выпустила более 50 ракет по северу Израиля

«Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск», - сказали в военном ведомстве США.

Вечером 12 апреля ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по северу Израиля. На территории страны упало около 40 снарядов.

Ранее Иран пообещал атаковать американские силы на Ближнем Востоке, если США вмешаются в конфликт исламской республики с Израилем, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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