В аэропортах Ирана отменили все рейсы до утра понедельника
Воздушные гавани Тегерана, Шираза, Исфахана и других городов Ирана отменили рейсы до утра 15 апреля на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Mehr.
По данным СМИ, полеты из аэропортов в центральной и западной частях Ирана отменены до 5:30 15 апреля. При этом ранее полеты планировалось приостановить до полудня воскресенья.
Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Операция стала ответом на обстрел консульства исламской республики в Дамаске 1 апреля.
Израиль пообещал «мощный ответ» на атаку Ирана. В правительстве страны заявили, что решительно отреагируют на операцию Тегерана, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru