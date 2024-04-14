В аэропортах Ирана отменили все рейсы до утра понедельника

Воздушные гавани Тегерана, Шираза, Исфахана и других городов Ирана отменили рейсы до утра 15 апреля на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Mehr.

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По данным СМИ, полеты из аэропортов в центральной и западной частях Ирана отменены до 5:30 15 апреля. При этом ранее полеты планировалось приостановить до полудня воскресенья.

Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Операция стала ответом на обстрел консульства исламской республики в Дамаске 1 апреля.

Израиль пообещал «мощный ответ» на атаку Ирана. В правительстве страны заявили, что решительно отреагируют на операцию Тегерана, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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