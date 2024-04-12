Иран пригрозил атаковать силы США при вмешательстве в конфликт с Израилем

По информации издания, Иран рассматривает нанесение удара по Израилю в ответ на атаку на Дамаск в начале апреля. Тегеран предупредил, что в случае вмешательства в ситуацию США американские силы на Ближнем Востоке подвергнутся удару, заявил источник.

Ранее телекомпания CBS сообщила, что атака Ирана на Израиль ожидается 12 апреля. Якобы Тегеран готовится провести операцию с использованием сотни дронов и десятков ракет.

В результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, включая двух высокопоставленных генералов, напоминает «Радиоточка НСН».

