«Известия» рассказали подробности о ситуации в Тель-Авиве после атаки Ирана

«Всю ночь в небе над Тель-Авивом летали боевые самолеты, истребители и большие разведчики, но ни разу не прозвучала сирена воздушной тревоги», — сообщил журналист Валентин Трушнин.

По его словам, Тель-Авив живет привычной жизнью, небо над городом открыто, аэропорт действует штатно.

Ранее в Иерусалиме прозвучали взрывы. В израильском городе объявили воздушную тревогу, раздаются звуки сирен, сообщает информационное агентство Agence France-Presse.



