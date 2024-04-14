«Известия» рассказали подробности о ситуации в Тель-Авиве после атаки Ирана

В Тель-Авиве ни разу за ночь 14 апреля не прозвучал сигнал воздушной тревоги - в небе вели непрерывное боевое дежурство военные самолеты, пишут «Известия». По данным издания, «ни один беспилотник или ракета не долетели до города».

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«Всю ночь в небе над Тель-Авивом летали боевые самолеты, истребители и большие разведчики, но ни разу не прозвучала сирена воздушной тревоги», — сообщил журналист Валентин Трушнин.

По его словам, Тель-Авив живет привычной жизнью, небо над городом открыто, аэропорт действует штатно.

Ранее в Иерусалиме прозвучали взрывы. В израильском городе объявили воздушную тревогу, раздаются звуки сирен, сообщает информационное агентство Agence France-Presse.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
ТЕГИ:ИранАтакаИзраиль

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