СМИ: Украина обеспокоена тем, что Байден стал реже говорить о Киеве
Власти Украины обеспокоены тем, что американский лидер Джо Байден в конце 2023 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке стал упоминать тему конфликта с Россией реже, чем до этого, сообщает Politico.
По данным издания, офис президента Украины Владимира Зеленского был обеспокоен, когда внимание президента США переключилось на Израиль. После Киев начал бить тревогу на фоне замедления поступления помощи Запада и нехватки снарядов. Киев хочет больше внимания со стороны американских властей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти должны действовать таким образом, чтобы военный потенциал Киева не мог угрожать безопасности россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru