Иные вводные. С Украиной и РФ Макрон примеряет опыт Саркози в конфликте России и Грузии
Французский президент является заложником европейского мейнстрима о конфликте России и Украины, но хочет завершить противостояние, считает профессор МГИМО Евгения Обичкина.
Президент Франции Эммануэль Макрон едва ли услышит призывы российского коллеги Владимира Путина обратить внимание на военные преступления украинских боевиков и прекратить поставки вооружения, но попытается прекратить конфликт Киева и Москвы. И в особо щекотливые моменты он консультируется со своим предшественником Николя Саркози, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. Во время телефонного разговора российский лидер рассказал о ходе спецоперации по защите республик Донбасса, «в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц».
«У Саркози есть удачный опыт урегулирования военного конфликта, пусть гораздо меньшей интенсивности, с другой расстановкой сил, между Россией и Грузией 2008 года. И тогда с помощью Франции, которая тогда, как и сейчас, была председателем Европейского союза, удалось на приемлемых условиях остановить горячую стадию конфликта. Это был план урегулирования Медведева (Дмитрия, тогда президента РФ – прим. НСН)-Саркози. Саркози известен жизнеспособными комбинациями для решения острых проблем. Не исключено, что какие-то советы, обсуждения с Николя Саркози были полезны для размышления над тем, как европейцы могут способствовать остановке военной операции России на Украине», - сделала вывод эксперт.
Евгения Обичкина считает, что из-за «иных вводных» европейский президент Макрон иначе воспринимает информацию об операции в Мариуполе и не сможет прекратить поставки вооружений на Украину.
«Думаю, в России отдают себе отчет в том, что информация о событиях на Украине, во Франции и в РФ совершенно различная. Информационный фон просто другой. А Эммануэль Макрон должен считаться с настроениями общества, при том, что они не едины во Франции по поводу этого конфликта. Информация другая, поэтому политические заявления президента России об Украине лидерами европейских стране не очень воспринимаются – у них иные вводные, они верят в другое. Но в отличие от американских правящих кругов, Макрон хочет завершить конфликт.
Что касается поставок вооружения (Украине – прим. НСН), Франция, будучи одной из стран НАТО, и претендуя на лидерство в Европейском союзе, Макрон не может не считаться с мейнстримом стран ЕС и стран НАТО по поводу конфликта на Украине. Эта, как и многие позиции Макрона, двойственна. Не случайно, что любимая фраза Макрона: «С другой стороны». Его позиция всегда средняя. Но главное, что Франция при этом не идет впереди других стран в этом досье и занимает умеренную позицию, как и Германия, канцлер которой, впрочем, подвергается за эту позицию жесткой критике», - подчеркнула собеседница НСН.
По ее мнению, Макрон, с одной стороны, является заложником европейской позиции по Украине, «с другой стороны», стремится завершить конфликт между Киевом и Москвой.
«Макрон только что выиграл президентские выборы. Выиграл далеко не безусловно – и он об этом знает. Во Франции есть фракция общественного мнения, которая видит в этом конфликте столкновение интересов США и России, чем России и Украины. Эти люди голосовали не за Макрона. Но его задача – остановить горячую стадию конфликта, способствовать нахождению компромисса», - напомнила профессор.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники 30 апреля.
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