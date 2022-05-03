Иные вводные. С Украиной и РФ Макрон примеряет опыт Саркози в конфликте России и Грузии

Евгения Обичкина считает, что из-за «иных вводных» европейский президент Макрон иначе воспринимает информацию об операции в Мариуполе и не сможет прекратить поставки вооружений на Украину.

«Думаю, в России отдают себе отчет в том, что информация о событиях на Украине, во Франции и в РФ совершенно различная. Информационный фон просто другой. А Эммануэль Макрон должен считаться с настроениями общества, при том, что они не едины во Франции по поводу этого конфликта. Информация другая, поэтому политические заявления президента России об Украине лидерами европейских стране не очень воспринимаются – у них иные вводные, они верят в другое. Но в отличие от американских правящих кругов, Макрон хочет завершить конфликт.

Что касается поставок вооружения (Украине – прим. НСН), Франция, будучи одной из стран НАТО, и претендуя на лидерство в Европейском союзе, Макрон не может не считаться с мейнстримом стран ЕС и стран НАТО по поводу конфликта на Украине. Эта, как и многие позиции Макрона, двойственна. Не случайно, что любимая фраза Макрона: «С другой стороны». Его позиция всегда средняя. Но главное, что Франция при этом не идет впереди других стран в этом досье и занимает умеренную позицию, как и Германия, канцлер которой, впрочем, подвергается за эту позицию жесткой критике», - подчеркнула собеседница НСН.