Макрон в беседе с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники 30 апреля.

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Отмечается, что французский лидер пообещал «усилить помощь Украине по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку».

Также телеканал сообщает, что общение двух президентов проходило в течение часа.

22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Ouest-France заявил, что планируется передать Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ЗеленскийМакронЭммануэль Макрон
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