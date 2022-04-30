Макрон в беседе с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники 30 апреля.
Отмечается, что французский лидер пообещал «усилить помощь Украине по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку».
Также телеканал сообщает, что общение двух президентов проходило в течение часа.
22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Ouest-France заявил, что планируется передать Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 363 / сут.
Умерли
376 тыс.+157 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 022 / сут.
- Украина обстреляла пункт пропуска Крупец в Курской области
- Путин подписал указ о выплатах ветеранам из Донбасса
- Украинские СМИ показали Анджелину Джоли в кафе Львова
- Макрон в беседе с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине
- Мэрия Бердянска начнет расчеты пенсий и зарплат в рублях
- Захарова раскрыла причины нервного состояния пресс-секретаря Пентагона Кирби
- СМИ: Представители ООН и Красного Креста пытаются эвакуировать мирных граждан с «Азовстали»
- Минфин ФРГ: Германия не намерен оплачивать российский газ в рублях
- Немцы посмеялись над Шольцем из-за полета над Северным полюсом
- Курский губернатор успокоил жителей региона по поводу громких «хлопков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru