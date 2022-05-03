СМИ: Макрон тайно пообщался с Саркози перед разговором с Путиным
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего главу государства Николя Саркози, сообщает газета Figaro.
По данным издания, встреча состоялась перед телефонным разговором французского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.
Figaro отмечает, что Макрон и Саркози не стали раскрывать содержимое их разговора.
Ранее Макрон победил на выборах главы государства с 58,55% голосов. Его соперница Марин ле Пен, кандидат от «Национального объединения», набрала 41,45% голосов.
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