СМИ: Макрон тайно пообщался с Саркози перед разговором с Путиным

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего главу государства Николя Саркози, сообщает газета Figaro.

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По данным издания, встреча состоялась перед телефонным разговором французского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Figaro отмечает, что Макрон и Саркози не стали раскрывать содержимое их разговора.

Ранее Макрон победил на выборах главы государства с 58,55% голосов. Его соперница Марин ле Пен, кандидат от «Национального объединения», набрала 41,45% голосов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль МакронНиколя Саркози
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