СМИ: Макрон тайно пообщался с Саркози перед разговором с Путиным

По данным издания, встреча состоялась перед телефонным разговором французского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Figaro отмечает, что Макрон и Саркози не стали раскрывать содержимое их разговора.

Ранее Макрон победил на выборах главы государства с 58,55% голосов. Его соперница Марин ле Пен, кандидат от «Национального объединения», набрала 41,45% голосов.