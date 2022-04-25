Макрону и Ле Пен предрекли «политическое сожительство» после парламентских выборов

Накануне лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции. При этом она заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент, которые пройдут в июне. Сергей Федоров считает, что предстоящие выборы являются ключевым моментом в конфигурации французской политической системы.

«Главный вопрос после избрания Макрона – сможет ли он удержать парламентское большинство. Пока ему это удавалось, но не исключено, что на предстоящих в июне выборах он не сможет это сделать. Значительное количество мест могут завоевать оппозиционные партии. Если на этих выборах партия Макрона не сможет победить, то придется создавать коалиционное правительство. Это в свою очередь грозит так называемым политическим сожительством. Оно представляет из себя конфигурацию, когда президент представляет одну политическую силу, а премьер-министр - оппозицию. Это значительно затруднит проведение политики и реформ, которые будет презентовать и оглашать Макрон. Выборы в парламент – ключевой момент, потому что будет определяться конфигурация французской политической системы на предстоящие пять лет», - сказал Федоров.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 12 и 19 июня. На них будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты французского парламента – прим. НСН). На предыдущих парламентских выборах в 2017 году партия президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» и ее союзники получили большинство в Национальном собрании.

