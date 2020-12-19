Икона Интерпола. Лавров вернёт «дар данайцев» в Боснию

В понедельник, 14 декабря, в ходе визита Лаврова председатель боснийского президиума Милорад Додик подарил ему написанную в Луганске позолоченную икону 18 века. Агентство СРНА разместило снимок образа, на котором изображён предположительно Николай Чудотворец, а на обороте иконы помещена сургучная печать с оттиском Народного комитета образования УРСР.

Международный скандал возник после ноты посольства Украины в БиГ. Дипломаты Киева интересовались обстоятельствами нахождения иконы в республике и требовали разъяснений.

Прокуратура Боснии и Герцеговины на основании полученной от главы МИД БиГ информации завела дело и начала проверку. Позже глава боснийского МИД Бисера Туркович сообщила, что направило в МИД ноту с требованием вернуть подаренную икону. Посольство Туркович намерена добиться возвращения иконы Украине.

Интересно, что эта неприятность была для Лаврова не первой. И, пожалуй, не главной.

Во вторник, 15 декабря, члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться с главой российского МИД. Свою позицию они объяснили с прозвучавшими накануне заявлениями министра иностранных дел РФ по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии. А также - отсутствием флага страны на переговорах 14 декабря, которое в Сараево восприняли как «отрицание институтов БиГ».

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на поведение представителей общин, назвав его «оскорблением традиций гостеприимства».

Лавров сдержанно отреагировал на демарш в БиГ, публично не восприняв его всерьез.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что Россия не использует правила протокола для унижения той или иной стороны на переговорах.

«Россия относится к странам, которые никогда не делают мелкие пакости. Мы достаточно уважающая себя страна, это не в нашем стиле и мышлении. Всё дело в том, что внутри Боснии и Герцеговины идет борьба за то, чтобы не допустить ее членства в НАТО, а другие считают это спасением. Поэтому придираются к чему только можно», - сделал вывод он.