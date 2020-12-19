Икона Интерпола. Лавров вернёт «дар данайцев» в Боснию
Дипломаты и ученые в эфире НСН дали оценку политического конфликта представителей Боснии и Герцеговины с Лавровым на фоне скандала с подаренной ему украинской иконой.
Россия вернет в Боснию и Герцеговину (БиГ) православную икону, которую получил в подарок глава МИД РФ Сергей Лавров, для проверки ее истории Интерполом.
Российский МИД намерен вернуть икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), дарителям, чтобы уточнить её историю. Предполагается, что проверкой займется Интерпол.
«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения её истории по линии Интерпола», — цитирует RT заявление внешнеполитического ведомства.
В понедельник, 14 декабря, в ходе визита Лаврова председатель боснийского президиума Милорад Додик подарил ему написанную в Луганске позолоченную икону 18 века. Агентство СРНА разместило снимок образа, на котором изображён предположительно Николай Чудотворец, а на обороте иконы помещена сургучная печать с оттиском Народного комитета образования УРСР.
Международный скандал возник после ноты посольства Украины в БиГ. Дипломаты Киева интересовались обстоятельствами нахождения иконы в республике и требовали разъяснений.
Прокуратура Боснии и Герцеговины на основании полученной от главы МИД БиГ информации завела дело и начала проверку. Позже глава боснийского МИД Бисера Туркович сообщила, что направило в МИД ноту с требованием вернуть подаренную икону. Посольство Туркович намерена добиться возвращения иконы Украине.
Интересно, что эта неприятность была для Лаврова не первой. И, пожалуй, не главной.
Во вторник, 15 декабря, члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться с главой российского МИД. Свою позицию они объяснили с прозвучавшими накануне заявлениями министра иностранных дел РФ по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии. А также - отсутствием флага страны на переговорах 14 декабря, которое в Сараево восприняли как «отрицание институтов БиГ».
Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на поведение представителей общин, назвав его «оскорблением традиций гостеприимства».
Лавров сдержанно отреагировал на демарш в БиГ, публично не восприняв его всерьез.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что Россия не использует правила протокола для унижения той или иной стороны на переговорах.
«Россия относится к странам, которые никогда не делают мелкие пакости. Мы достаточно уважающая себя страна, это не в нашем стиле и мышлении. Всё дело в том, что внутри Боснии и Герцеговины идет борьба за то, чтобы не допустить ее членства в НАТО, а другие считают это спасением. Поэтому придираются к чему только можно», - сделал вывод он.
Однако, Лавров отметил, что «попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений», которые регулируют устройство современной Боснии и Герцеговины, могут стать причиной непредсказуемых последствий.
Эксперт по Балканам, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Полина Соколова в эфире НСН объяснила реакцию Лаврова на демарш представителей общин БиГ внутриполитическим дрязгами в стране.
«В республике возникают острые конфликтные ситуации. Она разделена на Республику Сербскую и Федерацию мусульман и хорватов. Боснии и Герцеговине на протяжении последних лет свойственны внутриполитические кризисы. Трудно сформировать общую внешнюю политику. И главным разделительным моментом выступает стратегическая ориентация на евроатлантическую интеграцию, которую не может принять Республика Сербская», - заключила она.
Дейтонское мирное соглашение, положившее конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, было подписано представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии в 1995 году. Гарантами переговоров выступили Россия, США, Германия, Великобритания и Франция.
После включения Украины в культурный конфликт БиГ и России градус отношений между балканской страной и Москвой может существенно понизиться. Чтобы также исключить подобный вариант развития событий и с ближайшим соседом, Кремль решил обратиться в Интерпол - организацию, выводы которой о происхождении дара боснийских "данайцев" западноориентированная Украина не сможет не учесть. Как и Босния и Герцеговина.
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