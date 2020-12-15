Дипломат назвал виновника скандала с Лавровым в Боснии и Герцеговине

«Флаг ставится в случае официального визита как минимум главы МИД. А президиум - это коллективный орган. Просто чиновники решили зацепиться за эту мелочь, чтобы показать неудовольствие. На протокольные детали и прочую чепуху можно вообще не обращать внимания, когда есть желание улучшить отношения», - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не использует правила протокола для унижения той или иной стороны на переговорах.



«Россия относится к странам, которые никогда не делают мелкие пакости. Мы достаточно уважающая себя страна, это не в нашем стиле и мышлении. Всё дело в том, что внутри Боснии и Герцеговины идет борьба за то, чтобы не допустить ее членства в НАТО, а другие считают это спасением. Поэтому придираются к чему только можно», - заключил он.



Накануне Лавров отметил, что «попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений», которые регулируют устройство современной Боснии и Герцеговины, могут стать причиной непредсказуемых последствий.



Дейтонское мирное соглашение, положившее конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, было подписано представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии в 1995 году. Гарантами переговоров выступили Россия, США, Германия, Великобритания и Франция.

