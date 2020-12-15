Лавров назвал несущественным и несамостоятельным отказ боснийских политиков от встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал несущественным инцидент с отказом двух членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с ним, а также заявил, что данное решение не выглядит самостоятельным. Об этом сообщает РИА Новости.
На пресс-конференции после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем министр сообщил, что инцидент не может влиять на позицию РФ и на развитие отношений России с народами Боснии и Герцеговины. Он отметил, что поведение политиков выглядит несамостоятельным, и предположил, что они "действуют по чьей-то подсказке".
Лавров добавил, что такое поведение служит не интересам большинства избирателей, а "интересам внешних сил". Глава МИД предположил, что на таком решении боснийских дипломатов настояли те стороны политического процесса, которые не заинтересованы в развитии стран Западных Балкан, а также во взаимовыгодном сотрудничестве с "внешними партнерами".
Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич и Шефик Джаферович ранее отказались встречаться с Лавровым из-за поддержки сербской резолюции о военном нейтралитете БиГ, которая мешает стране вступить в НАТО. Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что еще стало причиной отказа политиков от встречи с главой МИД РФ.
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