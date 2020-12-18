Боснийская прокуратура возбудила дело из-за подаренной Лаврову иконы

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала проверку происхождения позолоченной иконы 18 века из Луганска, подаренной главе МИД России Сергею Лаврову председателем боснийского президиума Милорадом Додиком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в понедельник в ходе визита Лаврова Додик подарил ему написанную в Луганске позолоченную икону 18 века. Агентство СРНА разместило снимок образа, на котором изображён предположительно Николай Чудотворец, а на обороте иконы помещена сургучная печать с оттиском Народного комитета образования УРСР.

Позже глава боснийского МИД Бисера Туркович сообщила, что посольство Украины в БиГ направило в МИД ноту с требованием вернуть подаренную икону. Посольство интересовалось обстоятельствами нахождения иконы в республике требовало разъяснений. Туркович намерена добиться возвращения иконы Украине.

Прокуратура Боснии и Герцеговины на основании полученной от главы МИД БиГ информации завела дело и начала проверку. Отмечается, что ведомство не получало дипломатической ноты.



