Названы последствия отказа боснийцев от встречи с Лавровым
Эксперт по Балканам, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Полина Соколова в эфире НСН объяснила сдержанную реакцию Лаврова на этот демарш.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несущественным для позиции России отказ двух боснийских политиков встретиться с ним, усомнившись в самостоятельности этого решения.
Ранее во вторник члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, представляющие хорватскую и мусульманскую общины, отказались встречаться с Лавровым, который находился в стране с рабочим визитом. Они заявили, что их решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями Лаврова о "попытках разрушить" Дейтонские соглашения, которые идут вразрез с позицией Боснии.
Эксперт по Балканам, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Полина Соколова в эфире НСН объяснила сдержанную реакцию Лаврова на этот демарш.
"Неприятие российской официальной позиции со стороны двух членов президентства и одного из боснийских энтитетов - Федерации бошняков и хорватов - присутствует давно. Можно вспомнить, что в начале эпидемии коронавируса отказались принимать российскую гуманитарную помощь. Так что это долгосрочная позиция. И то, что сейчас нашелся повод не встречаться с Лавровым, это не что-то чрезвычайное. Он будет иметь негативное влияние только на двусторонние российско-боснийские отношения", - сказала Соколова.
По ее словам, на официальном уровне никто не выступает за пересмотр Дейтонских соглашений. "Как сказал сам Лавров, Дейтонские соглашения нуждаются в пересмотре в части избирательного законодательства. Но в регионе все понимают, что их сущность должна быть сохранена. На международной арене также все выступают за их сохранение, ни одна страна не выступает за их пересмотр", - пояснила эксперт.
Дейтонское соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий завершило гражданскую войну в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Оно было согласовано на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) и подписано 14 декабря 1995 года в Париже лидерами Боснии и Герцеговины, Сербий и Хорватии.
Соколова в беседе с НСН также отметила, что межнациональные отношения в Боснии и Герцеговине остаются очень напряженными.
"В республике возникают острые конфликтные ситуации. Она разделена на Республику Сербскую и Федерацию мусульман и хорватов. Боснии и Герцеговине на протяжении последних лет свойственны внутриполитические кризисы. Трудно сформировать общую внешнюю политику. И главным разделительным моментом выступает стратегическая ориентация на евроатлантическую интеграцию, которую не может принять Республика Сербская", - заключила она.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН предположил, что "придирки" в России со стороны Комшича и Джаферовича связаны с борьбой сторонников и противников присоединения республики к НАТО.
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