Названы последствия отказа боснийцев от встречи с Лавровым

"Неприятие российской официальной позиции со стороны двух членов президентства и одного из боснийских энтитетов - Федерации бошняков и хорватов - присутствует давно. Можно вспомнить, что в начале эпидемии коронавируса отказались принимать российскую гуманитарную помощь. Так что это долгосрочная позиция. И то, что сейчас нашелся повод не встречаться с Лавровым, это не что-то чрезвычайное. Он будет иметь негативное влияние только на двусторонние российско-боснийские отношения", - сказала Соколова.

По ее словам, на официальном уровне никто не выступает за пересмотр Дейтонских соглашений. "Как сказал сам Лавров, Дейтонские соглашения нуждаются в пересмотре в части избирательного законодательства. Но в регионе все понимают, что их сущность должна быть сохранена. На международной арене также все выступают за их сохранение, ни одна страна не выступает за их пересмотр", - пояснила эксперт.

Дейтонское соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий завершило гражданскую войну в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Оно было согласовано на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) и подписано 14 декабря 1995 года в Париже лидерами Боснии и Герцеговины, Сербий и Хорватии.

Соколова в беседе с НСН также отметила, что межнациональные отношения в Боснии и Герцеговине остаются очень напряженными.

"В республике возникают острые конфликтные ситуации. Она разделена на Республику Сербскую и Федерацию мусульман и хорватов. Боснии и Герцеговине на протяжении последних лет свойственны внутриполитические кризисы. Трудно сформировать общую внешнюю политику. И главным разделительным моментом выступает стратегическая ориентация на евроатлантическую интеграцию, которую не может принять Республика Сербская", - заключила она.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН предположил, что "придирки" в России со стороны Комшича и Джаферовича связаны с борьбой сторонников и противников присоединения республики к НАТО.



