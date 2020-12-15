Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Комшич и Джаферович, встреча с которыми была запланирована на 15 декабря, представляют хорватскую и мусульманскую общины. Свой отказ они связали с заявлением главы МИД РФ о Дейтонских соглашениях.

Накануне Лавров отметил, что «попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений», которые регулируют устройство современной Боснии и Герцеговины, могут стать причиной непредсказуемых последствий.

Кошмич заявил, что поддержка Лавровым резолюции о военном нейтралитете республики Сербской говорит о том, что российский министр «прекрасно информирован, но избегает того факта, что это решение может быть принято только властями Боснии и Герцеговины», передаёт телеканал телеканал Federalna.ba.

«Мы хотим дружеских отношений с Россией, но не согласимся быть российскими пешками», - подчеркнул Комшич, добавив, что необходимо уважать институты Боснии и Герцеговины.

Дейтонское мирное соглашение, положившее конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине, было подписано представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии в 1995 году. Гарантами переговоров выступили Россия, США, Германия, Великобритания и Франция.

