«Идеологическая схватка и перспективы СВО»: Мир замер в ожидании послания Путина

Со своей стороны, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко заявил в эфире НСН, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике.

«Понятно, что есть набор тем, о которых о не может не сказать. Первое – перспективы специальной военной операции. Второе – ситуация с экономикой, социальной сферой. Это очевидно. Какие-то конкретные решения, которые будут предложены, не знают даже люди, пишущие текст, потому что идет процесс согласования между министерствами, ведомствами, выясняются отношения. Не секрет, что Путин сам очень активно участвует в работе над посланием, сам добавляет смысловые куски», - сказал он.

При этом политолог Марат Баширов считает, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.

«21 февраля будет показательным с точки зрения того, что сделаем на фронте мы, что сделают ВСУ вместе с НАТО и отдельно без НАТО. Берегите себя в этот день. Международных правил больше нет, иногда есть «договорняки», но 21 и 24 числа это касаться не будет», - написал он в своем Telegram-канале.

Политолог отметил, что американский президент Джо Байден прилетит в Польшу 20 февраля, а 21 числа планируется совместное выступление Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Это не случайный ряд событий и неслучайные места выбраны. Варшава, а не Париж или Берлин. Гостиный двор в Москве, а не Георгиевский зал в Кремле. Теперь Варшава - новый смотрящий в Европе от Вашингтона. А СВО перестает быть инструментом только денацификации и удаления НАТО от наших границ, теперь она становится священной войной за выживание одной из цивилизаций на планете - нашей и где же не объявить об этом, как не в народном Гостином дворе, а не в официальном Георгиевском. Это будет идеологическая схватка в прямом эфире, объявление войны по сути и старт открытого крестового похода коллективного Запада против России и её союзников», - объяснил Баширов.