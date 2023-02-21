«Идеологическая схватка и перспективы СВО»: Мир замер в ожидании послания Путина
Послание президента России накануне годовщины начала спецоперации на Украине станет «символическим». В этом году от главы государства ждут ответов не только на экономические и социальные вопросы.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию начнется 21 февраля в 12:00 по московскому времени. В этом году накануне годовщины спецоперации на Украине к обращению главы государства приковано внимание не только россиян.
Мероприятие пройдет в Гостином дворе. В этом году помимо традиционного списка приглашенных появится и новая категория лиц, в том числе участники спецоперации, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также он говорил, что в этот раз будут аккредитованы представители зарубежных СМИ только дружественных стран. Заложенный телеканалами час эфира на послание президента Песков назвал формальностью.
По словам представителя Кремля, глава государства сделает акцент на текущей ситуации. Он отметил, что все ждут от президента оценку специальной военной операции, он уделит этому внимание.
Песков подчеркнул значение президентского послания в политической жизни как одного из важнейших мероприятий года с участием лидера государства. Все ждут, чтобы президент высказался о происходящем – международной и внутренней политике, СВО.
«Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте», – сказал Песков.
Эксперты отмечают, что от главы государства определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.
Так, политолог Павел Салин говорил НСН, что больше всего вопросов накопилось у элиты.
«Ситуация в российской политике, ориентированной на элиты, зависла по всем направлениям. Везде пауза. Тенденция неблагоприятная для власти. Ситуация на Украине увязла. У элит образовывается огромный знак вопроса. Власть пытается заполнять повестку за счет вбросов. Активизировать тему с отставками губернаторов. Общий консенсус у элит, что в 20 числах февраля Путин даст ответ на вопросы. Будут ожидать чего-то крупного, грандиозного не только по форме, но и по содержанию», - отметил Салин.
Со своей стороны, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко заявил в эфире НСН, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике.
«Понятно, что есть набор тем, о которых о не может не сказать. Первое – перспективы специальной военной операции. Второе – ситуация с экономикой, социальной сферой. Это очевидно. Какие-то конкретные решения, которые будут предложены, не знают даже люди, пишущие текст, потому что идет процесс согласования между министерствами, ведомствами, выясняются отношения. Не секрет, что Путин сам очень активно участвует в работе над посланием, сам добавляет смысловые куски», - сказал он.
При этом политолог Марат Баширов считает, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.
«21 февраля будет показательным с точки зрения того, что сделаем на фронте мы, что сделают ВСУ вместе с НАТО и отдельно без НАТО. Берегите себя в этот день. Международных правил больше нет, иногда есть «договорняки», но 21 и 24 числа это касаться не будет», - написал он в своем Telegram-канале.
Политолог отметил, что американский президент Джо Байден прилетит в Польшу 20 февраля, а 21 числа планируется совместное выступление Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.
«Это не случайный ряд событий и неслучайные места выбраны. Варшава, а не Париж или Берлин. Гостиный двор в Москве, а не Георгиевский зал в Кремле. Теперь Варшава - новый смотрящий в Европе от Вашингтона. А СВО перестает быть инструментом только денацификации и удаления НАТО от наших границ, теперь она становится священной войной за выживание одной из цивилизаций на планете - нашей и где же не объявить об этом, как не в народном Гостином дворе, а не в официальном Георгиевском. Это будет идеологическая схватка в прямом эфире, объявление войны по сути и старт открытого крестового похода коллективного Запада против России и её союзников», - объяснил Баширов.
Глава США Джо Байден намерен послать некий сигнал президенту России Владимиру Путину во время выступления в Варшаве 21 февраля, сообщил представитель американской администрации по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
Президент США зачитает в Варшаве речь, приуроченную к годовщине специальной военной операции России. Отмечается, что обращение будет содержать «сигналы» Путину и россиянам. При этом американский лидер подтвердит, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.
Со своей стороны, военный корреспондент Владимир Романов ранее заявил, что решающее наступление российской армии в зоне СВО также придется на 21-24 февраля. По его словам, наступление будет идти по трем направлениям, помимо ЛНР и ДНР.
Поручений от президента ждут депутаты и сенаторы. Так, Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановые заседания 22 февраля, на следующий день после оглашения посланий Федеральному собранию.
Сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что на заседании 22 февраля Совет Федерации будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией. В беседе с НСН она связала это с тем, что ситуация быстро меняется.
«Несомненно, эти вопросы (связанные со спецоперацией – ред. НСН) могут быть предметом рассмотрения. Могут быть введены новые инструменты, изменения, потому что ситуация динамично развивается. Мы должны быть готовы, что будут какие-то решения, которые в оперативном порядке мы будем рассматривать. Ничего вызывающего ажиотаж в этом я не вижу, идет плановая работа», - заявила Ковитиди.
Член Совфеда напомнила, что нижняя и верхняя палаты парламента «всегда реагирует на все посылы, рекомендации, которые исходят от президента». По словам Ковитиди, депутаты уже готовятся принять целый ряд инициатив, которые поступят от президента.
«Особое внимание надо обратить на экономическое развитие. Экономическая безопасность сегодня, помимо военной, национальной безопасности, является неотъемлемой частью. Поэтому понятно, что необходимо будет исполнять поручения президента, которые касаются этого, чтобы субъекты могли воспользоваться дополнительными средствами для реализации инфраструктурных проектов. Вопросы развития РФ никто не отменял. Из того, что мы знаем, это будет решение целого ряда вопросов, изменения, которые касаются бюджетного законодательства. Нам нужны новые инструменты в частности для специальных казначейских кредитов для субъектов», - считает Ковитиди.
Бизнес и экономическое сообщество также ждут заявлений президента и последствий его послания. Так, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил НСН, что заявления Владимира Путина во время послания Федеральному собранию могут укрепить национальную валюту.
Ранее в ходе торгов на Московской бирже доллар и евро обновили максимумы в сравнении с апрелем прошлого года – американская валюта торговалась на уровне 73,7 рублей, европейская - 78,8 рублей.
«Если Путин напугает рынок, рубль, скорее, будет укрепляться. Так было и с мобилизацией: когда объявили частичную мобилизацию, началась адская распродажа валюты, все бежали в рубль. Это не та логика, которая была раньше, когда при негативе все бежали в доллар. Потому что, в доллар ты убежишь, но что с ним будешь делать? Ни одни крупный банк с валютой не работает», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков говорил НСН, что российские инвесторы нервничают в ожидании послания Владимира Путина, годовщины начала спецоперации и новых санкций Евросоюза. 15 февраля российский фондовый рынок снижался второй день подряд, акции большинства компаний дешевели.
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