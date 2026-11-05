В Белгородской области при атаках ВСУ погибли шесть человек
Шесть человек погибли, 13 пострадали за последние сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.
По словам губернатора, противник атаковал территорию области 152 раза.
«При атаках ВСУ в Краснояружском и Ракитянском округах погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок. Также во время атаки... в Шебекинском округе 3 ноября погиб мужчина», — написал Шуваев в мессенджере «Макс».
Кроме того, в Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском округах получили ранения 13 человек.
Ранее Шуваев заявил, что в селе Солдатское мужчина, женщина и ребенок погибли при ударе БПЛА по микроавтобусу, пишет 360.ru.
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