Падение фондового рынка в России связали со страхом «весеннего обострения»
Инвесторы стремятся уйти в доллары и иностранные юрисдикции на фоне потенциальных весенних геополитических угроз, сказал в эфире НСН Ярослав Кабаков.
Российские инвесторы нервничают в ожидании послания Владимира Путина, годовщины начала спецоперации и новых санкций Евросоюза, заявил в интервью НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Российский фондовый рынок снижается второй день подряд, акции большинства компаний дешевеют, при этом курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в среду превысил 74 рубля впервые с 25 апреля прошлого года.
«Основная доля инвесторов на фондовом рынке это физлица, которые обеспечивают 80% оборота. Они достаточно нервно реагируют на потенциальные угрозы. На рынке есть очень сильные опасения тех или иных непредвиденных событий, в том числе усиления санкционного давления или геополитических событий. Есть много внешних вызовов, кроме того, мы понимаем, что есть потенциальные угрозы обострения ситуации весной», - сказал Кабаков.
По его мнению, рост акций может начаться через полторы недели.
«Существуют сразу несколько рисков, а также присутствует еще и отток капитала в виде ослабления рубля. Сейчас многие инвесторы стремятся зафиксировать свою позицию и уйти в доллары и иностранные юрисдикции. Поэтому сложно сказать, когда российский инвестор сможет выдохнуть и начать покупать, а не продавать. В ближайшую неделю-полторы волатильность будет достаточно высокая, а дальше уже могут возникать истории роста отдельных бумаг», - заключил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что в послании Путина будет сделан акцент на экономике и спецоперации.
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