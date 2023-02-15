«Должны быть готовы!»: Сенатор допустила рассмотрение вопросов об СВО на внеплановом совещании
Член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала НСН, каких поручений сенаторы ждут по итогам послания президента Совету Федерации.
Сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что на заседании 22 февраля Совет Федерации будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией. В беседе с НСН она связала это с тем, что ситуация быстро меняется.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента сообщило, что Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановые заседания 22 февраля, на следующий день после оглашения посланий Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.
«Несомненно, эти вопросы (связанные со спецоперацией – ред. НСН) могут быть предметом рассмотрения. Могут быть введены новые инструменты, изменения, потому что ситуация динамично развивается. Мы должны быть готовы, что будут какие-то решения, которые в оперативном порядке мы будем рассматривать. Ничего вызывающего ажиотаж в этом я не вижу, идет плановая работа», - заявила Ковитиди.
Член Совфеда напомнила, что нижняя и верхняя палаты парламента «всегда реагирует на все посылы, рекомендации, которые исходят от президента». По словам Ковитиди, депутаты уже готовятся принять целый ряд инициатив, которые поступят от президента.
«Естественно, 22 февраля мы примем целый ряд решений, которые будут связаны с посланием президента. Какие это будут решения, нам нужно набраться терпения, гадать сегодня на кофейной гуще будет не совсем правильно», - отметила она.
По мнению Ковитиди, почти наверняка депутаты на следующей неделе будут рассматривать законопроекты, связанные с экономической безопасностью, изменением бюджетного законодательства, интеграцией новых присоединенных территорий.
«Особое внимание надо обратить на экономическое развитие. Экономическая безопасность сегодня, помимо военной, национальной безопасности, является неотъемлемой частью. Поэтому понятно, что необходимо будет исполнять поручения президента, которые касаются этого, чтобы субъекты могли воспользоваться дополнительными средствами для реализации инфраструктурных проектов. Вопросы развития РФ никто не отменял. Из того, что мы знаем, это будет решение целого ряда вопросов, изменения, которые касаются бюджетного законодательства. Нам нужны новые инструменты в частности для специальных казначейских кредитов для субъектов. Мы должны говорить о строительстве новых социальных объектов на территории новых субъектов. Нужно оперативно принять одобрение целого ряда инициатив, которые позволят развиваться новым территориям, позволят внедрять новые механизмы, чтобы было опережающее финансирование, важное для граждан. Люди ждут в новых субъектах хороших изменений. Под это нужно подложить правовую основу. Помимо этого, надо рассмотреть целый ряд законов, которые будут направлены на развитие всех субъектов РФ», - считает Ковитиди.
По информации сенатора, на специальные казначейские кредиты регионам планируется выделить 250 млрд рублей.
«Это серьезный, действенный механизм. Под эти цели должны быть выделены достаточно большие деньги – 250 млрд рублей», - сказала она.
В Кремле ранее заявляли, что в выступлении главы государства акцент будет сделан «на текущей ситуации», другие подробности не приводились. На оглашение послания могут пригласить участников военной операции на Украине.
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