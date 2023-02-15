«Должны быть готовы!»: Сенатор допустила рассмотрение вопросов об СВО на внеплановом совещании

Сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что на заседании 22 февраля Совет Федерации будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией. В беседе с НСН она связала это с тем, что ситуация быстро меняется.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента сообщило, что Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановые заседания 22 февраля, на следующий день после оглашения посланий Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина.

«Несомненно, эти вопросы (связанные со спецоперацией – ред. НСН) могут быть предметом рассмотрения. Могут быть введены новые инструменты, изменения, потому что ситуация динамично развивается. Мы должны быть готовы, что будут какие-то решения, которые в оперативном порядке мы будем рассматривать. Ничего вызывающего ажиотаж в этом я не вижу, идет плановая работа», - заявила Ковитиди.

Член Совфеда напомнила, что нижняя и верхняя палаты парламента «всегда реагирует на все посылы, рекомендации, которые исходят от президента». По словам Ковитиди, депутаты уже готовятся принять целый ряд инициатив, которые поступят от президента.

«Естественно, 22 февраля мы примем целый ряд решений, которые будут связаны с посланием президента. Какие это будут решения, нам нужно набраться терпения, гадать сегодня на кофейной гуще будет не совсем правильно», - отметила она.

По мнению Ковитиди, почти наверняка депутаты на следующей неделе будут рассматривать законопроекты, связанные с экономической безопасностью, изменением бюджетного законодательства, интеграцией новых присоединенных территорий.