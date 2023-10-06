«Гранаты и кокаин!»: Валдайские откровения Путина о Пригожине озадачили россиян

НЕЗАДАННЫЙ ВОПРОС: ГРАНАТЫ И КОКАИН

В ходе беседы с участниками Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября Владимир Путин прошелся по многим темам, добравшись и до частных военных компаний.

«У нас же это было журналистское наименование – "частная военная компания". В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что не был основан на законе. Да, он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя. И когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически», - сказал Путин.

На этом похвалы «вагнеровцев» закончились. Президент указал на разногласия между «руководством и рядовыми членами этой компании»

«Не все же получали доходы, по-моему, 840 миллиардов рублей, от поставок продовольствия в Вооружённые Силы», - продолжил Владимир Владимирович.

Ну а вскоре грянул гром. Как пишет журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, «Путин оказался готов к вопросу, который не был задан»: сам его задал и сам ответил.

«Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос: а что случилось с руководством компании и так далее? Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолёт не было – это уже установленный факт, результат экспертизы, проведённой Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено», - сказал Путин.

Кроме того он сообщил о 5 кг кокаина, найденных в офисе «Вагнера» в Санкт-Петербурге.

«Да, к сожалению, о наличии алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в (офисе) компании («Вагнер») в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, повторяю ещё раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. То, что есть, я вам сказал», - резюмировал президент России.