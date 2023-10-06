«Гранаты и кокаин!»: Валдайские откровения Путина о Пригожине озадачили россиян
Путин сам задал себе вопрос о судьбе руководства «Вагнера», Колесников объяснил смысл слов президента о гранате, а Шнуров ворвался на сцену с песней о сопернике Пригожина.
Одним из главных сюрпризов «валдайской речи» президента РФ Владимира Путина, которую продолжают смаковать журналисты, стала новая информация об авиакатастрофе самолета с руководством ЧВК «Вагнер».
Отвечая на вопрос, который ему не задавали, Путин рассказал о гранатах, кокаине и непроведенных экспертизах, назвав при этом «корявым» опыт Евгения Пригожина.
Приближенный к президенту журналист Андрей Колесников усмотрел в этом «дегероизацию» вагнеровцев. При этом выступление Путина в Сочи получило неожиданное продолжение в Петербурге устами Сергея Шнурова.
НЕЗАДАННЫЙ ВОПРОС: ГРАНАТЫ И КОКАИН
В ходе беседы с участниками Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября Владимир Путин прошелся по многим темам, добравшись и до частных военных компаний.
«У нас же это было журналистское наименование – "частная военная компания". В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что не был основан на законе. Да, он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя. И когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно, и мы видели, что воевали героически», - сказал Путин.
На этом похвалы «вагнеровцев» закончились. Президент указал на разногласия между «руководством и рядовыми членами этой компании»
«Не все же получали доходы, по-моему, 840 миллиардов рублей, от поставок продовольствия в Вооружённые Силы», - продолжил Владимир Владимирович.
Ну а вскоре грянул гром. Как пишет журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, «Путин оказался готов к вопросу, который не был задан»: сам его задал и сам ответил.
«Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос: а что случилось с руководством компании и так далее? Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях: в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолёт не было – это уже установленный факт, результат экспертизы, проведённой Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено», - сказал Путин.
Кроме того он сообщил о 5 кг кокаина, найденных в офисе «Вагнера» в Санкт-Петербурге.
«Да, к сожалению, о наличии алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в (офисе) компании («Вагнер») в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, повторяю ещё раз, на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. То, что есть, я вам сказал», - резюмировал президент России.
НАМЕКИ И СОВПАДЕНИЯ: ОТ КОЛЕСНИКОВА ДО ШНУРОВА
"Господин Колесников", умеющий читать между строк, перевел на понятный язык намеки Путина.
«Похоже, Владимир Путин имел в виду, что граната могла взорваться и в руках одного из пассажиров. По крайней мере, он этого не исключал. И давал понять, что правды теперь уже не узнать: экспертиза-то не проводилась. А надо было бы... Кажется, именно это называется дегероизацией», - резюмировал автор книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», которого «Коммерсантъ» называет «уникальным свидетелем того, как живет и работает президент».
Чуть менее уникальный Telegram-канал «Оркестр Вагнера» также увидел в словах Путина намек на то, что «нанюханные или пьяные Пригожин или Уткин под кокосом разложили себя в личном джете ручной гранатой».
При этом политолог Константин Калачев еще в конце августа предупреждал НСН, что Евгения Пригожина вскоре забудут и героизировать не будут.
«Курс на героизацию требует усилий, а курс на забвение не требует ничего. Народ сам может его героизировать, как героизировали Стеньку Разина или Емельяна Пугачева, но до Разина и Пугачева Пригожин не дотянул. Мне кажется, что все это очень быстро забудется, последствий для политической системы никаких не будет. Я думаю, что его героизировать не будут, но, конечно, будет культ, как культ поклонников Цоя: "Цой жив!". Будет такой же культ: "Пригожин жив!" Найдутся те, кто сочтет его смерть инсценировкой, с верой в то, что однажды он снова выйдет на сцену. Поклонники, которые уверены, что он погиб, тоже могут создать его культ, но большинство будет к этому равнодушно и его забудут очень быстро», - отмечал Калачев.
Еще одним интересным штрихом валдайского четверга оказался перформанс Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге. Почти одновременно с сочинским выступлением Путина лидер «Ленинграда» внезапно вышел на сцену на концерте Зои в клубе «Jagger».
«Волею судеб я наконец-то спою на родной земле. Мне эту песню просто очень нужно спеть здесь. Поем все вместе», - сказал Сергей Владимирович и затянул песню «Беглов, my love, Беглов» с критикой губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов ранее утверждал в интервью НСН, что «Шнур выполнял заказы по просьбе команды Пригожина и стал выпускать каждую неделю какую-то полную пургу насчет губернатора Санкт-Петербурга». При этом Милонов не стал называть отмену концерта «Ленинграда» в Москве 16 сентября местью Шнурову за близость к Пригожину.
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