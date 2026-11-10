Лидер Киргизии Жапаров решил участвовать в выборах президента в 2027 году

Отмечается, что Жапаров стал шестым кандидатом, подавшим заявление. До него заявления в выборах ЦИК Киргизии подали член правления Российско-киргизского фонда развития Аймен Касенов, экс-глава одного из районов Чуйской области Азамат Эсенбеков, бывший руководитель Финансовой полиции страны Сыймык Жапыкеев, бизнесмен Акай Кыдыров и председатель ЦК Партии коммунистов страны Исхак Масалиев.

Выдвижение кандидатов в президенты Киргизии завершится 13 ноября. Сами выборы назначены на 27 января 2027 года.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал фейками утверждения СМИ о его возможной отставке с целью подготовки к участию в выборах президента в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

