Шнуров спел в Петербурге посвященную Беглову песню «Покаянная»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров 5 октября неожиданно выступил с песней «Покаянная» в петербургском клубе «Джаггер», сообщила «Фонтанка».
Как отмечает корреспондент издания, Шнуров появился на сцене без предупреждения и сказал, что не может не исполнить эту песню, если находится в Петербурге.
Лидер «Ленинграда» исполнил перед посетителями клуба песню «Покаянная», посвященную губернатору Северной столицы Александру Беглову. В куплете упоминалось о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве города - уборке снега, вывозе мусора и прочем.
«Ленинград» выпустил «Покаянную» в январе 2022 года. В треке Шнуров признается в любви к Беглову, извиняется за критику местных властей и называет Петербург «самым чистым городом в мире».
В Москве ранее отменили концерт «Ленинграда», запланированный на 16 сентября в «Лужниках», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru