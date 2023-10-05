Шнуров спел в Петербурге посвященную Беглову песню «Покаянная»

Как отмечает корреспондент издания, Шнуров появился на сцене без предупреждения и сказал, что не может не исполнить эту песню, если находится в Петербурге.

Лидер «Ленинграда» исполнил перед посетителями клуба песню «Покаянная», посвященную губернатору Северной столицы Александру Беглову. В куплете упоминалось о проблемах в жилищно-коммунальном хозяйстве города - уборке снега, вывозе мусора и прочем.

«Ленинград» выпустил «Покаянную» в январе 2022 года. В треке Шнуров признается в любви к Беглову, извиняется за критику местных властей и называет Петербург «самым чистым городом в мире».

В Москве ранее отменили концерт «Ленинграда», запланированный на 16 сентября в «Лужниках», напоминает «Радиоточка НСН».

