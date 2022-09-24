Байден пригрозил ответить на референдумы ужесточением антироссийских санкций
США и союзники введут «быстрые и тяжелые» экономические санкции против России в ответ на референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По словам главы государства, Вашингтон и партнеры намерены работать над введением «дополнительных быстрых и суровых экономических издержек» для Москвы.
«Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН», — цитирует Байдена РИА Новости.
Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершится 27 сентября.
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