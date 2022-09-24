По словам главы государства, Вашингтон и партнеры намерены работать над введением «дополнительных быстрых и суровых экономических издержек» для Москвы.

«Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию ничем иным, кроме части Украины. Российские референдумы – это фикция, фальшивый предлог для попытки аннексировать силой части Украины, грубо нарушающий международное право, включая устав ООН», — цитирует Байдена РИА Новости.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Голосование завершится 27 сентября.

