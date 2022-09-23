Турция не признает проводимые на Украине референдумы

Представитель президента отметил, что позиция Турции в этом вопросе не изменилась с 2014 года. Тогда прошел референдум в Крыму, Турция его не признала и не признает до сих пор российским.

Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской области объявили, что с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.





