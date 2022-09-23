Турция не признает проводимые на Украине референдумы
Турция не намерена признавать проводимые Россией на территории Украины референдумы. Об этом заявил представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.
Представитель президента отметил, что позиция Турции в этом вопросе не изменилась с 2014 года. Тогда прошел референдум в Крыму, Турция его не признала и не признает до сих пор российским.
Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской области объявили, что с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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