Турция не признает проводимые на Украине референдумы

Турция не намерена признавать проводимые Россией на территории Украины референдумы. Об этом заявил представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

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Представитель президента отметил, что позиция Турции в этом вопросе не изменилась с 2014 года. Тогда прошел референдум в Крыму, Турция его не признала и не признает до сих пор российским.

Ранее в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской области объявили, что с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.



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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:РеферендумТурция
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