В Турции допустили, что Запад со временем признает итоги референдумов в Донбассе
Западные страны со временем могут признать результаты референдумов о присоединении к России в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, считает турецкий журналист Юджель Оздемир. Об этом он пишет в своей колонке для Evrensel.
«До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — написал Оздемир.
По мнению журналиста, наибольшую приверженность мирному урегулированию и признанию территорий продемонстрируют страны, которые больше других страдают от конфронтации с РФ — например, Германия.
Оздемир указал, что санкционные возможности Запада ограничены: против Москвы уже введены почти все возможные меры, однако это не повлияло на политику РФ. Также журналист отметил невозможность для Киева изменить ситуацию военным путем, что также будет способствовать закреплению новых географических реалий.
Референдумы в Донбассе и двух взятых под контроль Россией регионах проходят 23-27 сентября. Ряд западных стран, в том числе Турция, заявили о решении не признавать итоги голосования.
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