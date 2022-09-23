Страны G7 не признают результатов референдумов на востоке Украины

Страны G7 не признают организованных Россией референдумов на востоке Украины. Такое совместное заявление сделали лидеры международного объединения.

В объединения входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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ФОТО: РИА Новости
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