«Настроение приподнятое!»: В ЛНР прогнозируют «огромнейшую» явку на референдум

В Луганской, Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы за вхождение в состав России. Голосование будет продолжаться пять дней, 27 сентября оно пройдет на избирательных участках, а в остальные дни — на придомовых территориях и по заявлениям на дому. Марочко рассказал, что в ЛНР готовы к провокациям со стороны ВСУ, потому что у Украины поставлена цель сорвать голосование.

«В 6:15 утра украинские военные обстреляли город Стаханов, но несмотря на это референдум стартовал в республике в 8 утра. Разработаны планы охраны избирательных участков. Охрана ведется круглосуточно, инженерные подразделения проверяют на взрывоопасные предметы, также помогают взрывотехники из России. Мы ожидаем провокаций со стороны ВСУ. Было бы глупо их не ожидать. У Украины основная задача – сорвать проведение референдума, но мы готовы к любому развитию событий», - сказал Марочко.

Собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что люди готовы делать свой выбор даже под обстрелами.

«Что касается обстрела Стаханова, то это явный признак запугивания людей, чтобы они не шли голосовать, но люди готовы делать это даже под обстрелами. У всех приподнятое настроение. Слишком долго ждали этого момента, уже девятый год пошел, как мы хотели бы стать частью России, но такого права реализовать не удавалось», - отметил Марочко.

Явка, по его словам, будет огромной.

«Явка будет огромнейшей. Референдум будет длиться 5 дней. Это связано и с безопасностью, и с тем, чтобы дать возможность всем проголосовать. В России тоже открыты 200 избирательных участков», - резюмировал Марочко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на угрозы ЕС в связи с проведением референдумов. В частности, он отметил, что чиновникам Евросоюза не понять страдания людей, и не им советовать, что делать.

