Гнев России: В Америке сочли активности Киева в Донбассе опасными
Специалисты предрекли эскалацию конфликта из-за применения украинской стороной ударного турецкого беспилотника в Донбассе.
Россия может выйти за «рамки резких слов» после применения украинской стороной ударного турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, сообщается в журнале The National Interest.
По словам аналитиков, Кремль считает такие действия Киева нарушением Минских соглашений, что может привести к эскалации конфликта.
При этом, по данным источников The Washington Post, официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».
Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские власти не идут на прямую конфронтацию с Турцией из-за неадекватной реакции руководства этой страны на политические промахи, но всячески дают понять, что появление турецких беспилотников над Донбассом не устраивает Москву.
«В Турции сейчас много чего происходит. Не хочу гадать, потому что точной информацией не располагаю, но, скажем, появление турецких беспилотников над Донбассом может стать одним из поводов для завуалированных действий России», - добавил он, комментируя приостановку поставок турецких мандаринов на российский рынок.
О многочисленных нарушениях Минских соглашений продолжает заявлять и сам Донбасс. Так, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что дальнейшее применение украинскими войсками боевой авиации грозит Донбассу гуманитарной катастрофой.
«Это огромнейшая проблема для жителей Донбасса. Даже в случае обнаружения беспилотника поразить его весьма проблематично. Максимальная высота его полета – восемь тысяч метров. Вся территория республик Донбасса сейчас под прицелом», - объяснил он.
В свою очередь, экс-министр обороны непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков объяснил «Радиоточке НСН», что применение турецкого беспилотника – не самое страшное в активных действиях ВСУ.
«То, что они применили Bayraktar, — это ерунда по сравнению с тем, что они в течение суток вели обстрелы от Бахмутки в Луганской республике до Тельманово на юге Донецкой республики, применяя все калибры до 152 мм включительно. При этом удары наносились не только по передовым позициям, но и по штабам, узлам корпусов сопротивления в тылу. При этом корпусами понесены достаточно серьезные потери», — рассказал Стрелков.
По его словам, в Донецке допускают, что украинские военные могут начать широкомасштабное наступление, выполняя приказ США.
По данным СМИ, в районе Старомарьевки Вооруженный силы Украины (ВСУ) начали готовить переправу для тяжелой техники через реку Кальмиус, чтобы иметь возможность начать в этом месте наступление.
Во вторник, 26 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что в Донбассе впервые был применен турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. В заявлении говорится, что в ответ на обстрел позиций ВСУ из гаубиц Д-30 беспилотник уничтожил одно орудие, при этом засечь его ополченцы якобы не смогли. Подчеркивалось, что дрон не пересёк линию соприкосновения.
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