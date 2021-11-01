Гнев России: В Америке сочли активности Киева в Донбассе опасными

Россия может выйти за «рамки резких слов» после применения украинской стороной ударного турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, сообщается в журнале The National Interest.

По словам аналитиков, Кремль считает такие действия Киева нарушением Минских соглашений, что может привести к эскалации конфликта.

При этом, по данным источников The Washington Post, официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».

Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские власти не идут на прямую конфронтацию с Турцией из-за неадекватной реакции руководства этой страны на политические промахи, но всячески дают понять, что появление турецких беспилотников над Донбассом не устраивает Москву.

«В Турции сейчас много чего происходит. Не хочу гадать, потому что точной информацией не располагаю, но, скажем, появление турецких беспилотников над Донбассом может стать одним из поводов для завуалированных действий России», - добавил он, комментируя приостановку поставок турецких мандаринов на российский рынок.