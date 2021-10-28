Дело в беспилотниках: Отказ от мандаринов объяснили «порывистостью» Эрдогана
Российские власти могут использовать торговлю как инструмент влияния на Турцию, подтвердил доцент Алексей Образцов.
Российские власти не идут на прямую конфронтацию с Турцией из-за неадекватной реакции руководства этой страны на политические промахи, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов. Ранее Роспотребнадзор заявил о приостановке поставок турецких мандаринов на российский рынок из-за выявления в этих фруктах опасных пестицидов. При этом во вторник, 26 октября руководство Украины подтвердило использование турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar над Донбассом.
«В Турции сейчас много чего происходит. Не хочу гадать, потому что точной информацией не располагаю, но, скажем, появление турецких беспилотников над Донбассом может стать одним из поводов для завуалированных действий России. Прямые меры не принимаются, потому что нынешнее руководство Турции очень резко реагирует, когда ему указывают на его просчеты в сугубо политической области. Сейчас послы НАТО, Евросоюза объявлены персонами нон-грата, только что прошли очередные увольнения среди высших офицеров армии», - объяснил доцент.
По словам Образцова, внутри Турции назревает протест по отношению к нынешним властям, в особенности к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.
«Сейчас складывается всё более мощный оппозиционный блок антиэрдогановский, набирает популярность левая партия Vatan ("Родина", - прим. НСН), она называлась партией рабочих во время своего основания. Это непарламентская, но очень влиятельная организация. Отсюда резкость, поспешность, порывистость действий [турецкого руководства]. Все обсуждают большое интервью оппозиционного мэра Стамбула, который выступил против строительства судоходного канала "Стамбул". И зачем [России] нарываться на резкость турецкого президента, когда можно выразить свое мнение более простыми и менее травматичными для всех сторон способами? Так что эта история с мандаринами не исключена, она вполне может быть», - заключил ученый.
Накануне, 27 октября компания-производитель ударных беспилотников Bayraktar ТB2 («Байрактар») в своем Twitter написала о готовящихся поставках этих аппаратов еще в одну страну.
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