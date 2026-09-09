«Бегите, русские уже близко»: Философ Дугин обратился к жителям Киева

Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин заявил о наступлении переломного момента в ходе специальной военной операции. В беседе с NEWS.ru философ отметил, что подобные выводы можно сделать на основе анализа текущего положения дел на Украине и характера российских ударов.

По мнению Дугина, российская сторона осознала невозможность достижения победы без полноценной ликвидации киевского режима во всех отношениях. Дугин подчеркнул, что для выполнения поставленных президентом задач необходимо действительно масштабное уничтожение украинской экономики и военно-промышленного комплекса.

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Философ выразил уверенность, что наступивший перелом осознали как украинские власти, так и население страны. Дугин обратил внимание на массовый отъезд граждан из крупных населенных пунктов, включая Одессу и Киев, что свидетельствует о понимании людьми складывающейся ситуации.

«Не все могут набраться мужества, чтобы дождаться наших солдат-освободителей. Поэтому многие не выдерживают. Что можно сказать: бегите, русские уже близко», — посоветовал жителям Украины Дугин.

Ранее Дугин заявлял, что жителей Москвы, которые наслаждаются жизнью на Патриарших прудах, придется мобилизовать и отправить на фронт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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