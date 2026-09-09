«Бегите, русские уже близко»: Философ Дугин обратился к жителям Киева

Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин заявил о наступлении переломного момента в ходе специальной военной операции. В беседе с NEWS.ru философ отметил, что подобные выводы можно сделать на основе анализа текущего положения дел на Украине и характера российских ударов.

По мнению Дугина, российская сторона осознала невозможность достижения победы без полноценной ликвидации киевского режима во всех отношениях. Дугин подчеркнул, что для выполнения поставленных президентом задач необходимо действительно масштабное уничтожение украинской экономики и военно-промышленного комплекса.