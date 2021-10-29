«Мы не наступаем»: Зеленский объяснил применение беспилотника в Донбассе

По его словам, беспилотники и другое оружие применяются Вооруженными силами Украины в оборонительных целях.

«Когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает», - добавил Зеленский.

26 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в Донбассе впервые был применен турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. По утверждению украинской стороны, беспилотник уничтожил одно орудие в ответ на обстрел позиций ВСУ из гаубиц.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, комментируя инцидент с беспилотником, Украина нарушила ключевые пункты Минских соглашений.

Со своей стороны, экс-министр обороны непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков допустил в интервью НСН, что Украина может готовить широкомасштабное наступление.

