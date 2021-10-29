«Мы не наступаем»: Зеленский объяснил применение беспилотника в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что беспилотник Bayraktar был применен украинским военными в Донбассе в защитных, а не наступательных целях.
«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», - цитирует Зеленского РИА Новости.
По его словам, беспилотники и другое оружие применяются Вооруженными силами Украины в оборонительных целях.
«Когда украинская армия чувствует, что надо защищать свою землю, она так и делает», - добавил Зеленский.
26 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в Донбассе впервые был применен турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. По утверждению украинской стороны, беспилотник уничтожил одно орудие в ответ на обстрел позиций ВСУ из гаубиц.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, комментируя инцидент с беспилотником, Украина нарушила ключевые пункты Минских соглашений.
Со своей стороны, экс-министр обороны непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков допустил в интервью НСН, что Украина может готовить широкомасштабное наступление.
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