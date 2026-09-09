Политолог объяснил причины долгового кризиса во Франции
Уровень государственного долга Франции вплотную приблизился к отметке в 118% от валового внутреннего продукта, что вызывает серьезную обеспокоенность Европейского союза.
Политолог Алексей Мухин в разговоре с ОТР назвал сложившуюся ситуацию абсолютно закономерной и обусловленной недальновидной политикой французских властей. Эксперт подчеркнул, что страна добровольно отказалась от выгодных и надежных энергетических ресурсов из России, что лишило ее важнейшей системы экономической жизнеобеспечения.
Параллельно с отказом от российских углеводородов Париж начал направлять колоссальные финансовые средства на поддержку Украины. Мухин отметил, что итог подобной политики был предсказуем задолго до наступления кризиса, однако руководство страны предпочитало закрывать глаза на очевидные последствия своих решений.
Аналитик обратил внимание, что разбираться с накопившимися проблемами придется уже не действующему президенту Эммануэлю Макрону, а его преемнику. Мухин также предупредил, что аналогичный сценарий ожидает Германию, если Берлин продолжит следовать той же расточительной экономической политике.
Кандидат в премьеры Франции от партии «Национальное объединение» Жордан Барделла ранее призвал пересмотреть помощь Украине со стороны Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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