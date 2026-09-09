Параллельно с отказом от российских углеводородов Париж начал направлять колоссальные финансовые средства на поддержку Украины. Мухин отметил, что итог подобной политики был предсказуем задолго до наступления кризиса, однако руководство страны предпочитало закрывать глаза на очевидные последствия своих решений.

Аналитик обратил внимание, что разбираться с накопившимися проблемами придется уже не действующему президенту Эммануэлю Макрону, а его преемнику. Мухин также предупредил, что аналогичный сценарий ожидает Германию, если Берлин продолжит следовать той же расточительной экономической политике.

Кандидат в премьеры Франции от партии «Национальное объединение» Жордан Барделла ранее призвал пересмотреть помощь Украине со стороны Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

