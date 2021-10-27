«Провокация или наступление?» Украинская армия активизировалась на Донбассе по приказу Вашингтона

«Переправу через Кальмиус в районе Старомарьевки они уже кинули, понтон поставили несколько дней назад. Переправа уже есть, возможно, ее улучшают. Украина вывела артиллерию со своих баз в Артемовске и Славянске и отправила в поля, что может свидетельствовать о подготовке массированных обстрелов, либо подготовке к наступлению. Никто не знает, останется ли это провокацией или перерастет в решительное наступление, либо, как многие предполагают, Украина опять проведет ограниченную операцию в надежде проверить реакцию Москвы. В случае, если реакция окажется жесткой, — отползти назад, если нет — развернуть широкомасштабное наступление», — сказал Стрелков.

По его словам, украинские войска могут атаковать Докучаевск.

«Поскольку основные украинские силы стянуты в степных районах южнее Донецка, предполагается, что именно Докучаевск, который охвачен ВСУ с трех сторон, может стать той точкой, где Украина может попытаться организовать ограниченную операцию», — сообщил бывший глава Минобороны ДНР.

Комментируя информацию о том, что ВСУ впервые применили в Донбассе беспилотник Bayraktar, он сказал, что это не самое страшное.

«То, что они применили Bayraktar, — это ерунда по сравнению с тем, что они в течение суток вели обстрелы от Бахмутки в Луганской республике до Тельманово на юге Донецкой республики, применяя все калибры до 152 мм включительно. При этом удары наносились не только по передовым позициям, но и по штабам, узлам корпусов сопротивления в тылу. При этом корпусами понесены достаточно серьезные потери», — рассказал Стрелков.

При этом экс-министр высказал мнение, что Украина готовится исполнить некий приказ США.

«Семь лет в Москве рассчитывали на то, что смогут как-то договориться. Не получится договориться, потому что Украина не самостоятельна в принятии решений. Видимо, сейчас после жестких заявлений официальных лиц в США на Украине готовятся исполнить приказ, который им дали», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».