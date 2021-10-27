«Провокация или наступление?» Украинская армия активизировалась на Донбассе по приказу Вашингтона
Украина может начать «ограниченную операцию» с Докучаевска, который окружен с трех сторон, сказал НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
В Донецке допускают, что украинские военные могут начать широкомасштабное наступление, выполняя приказ США, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков.
По данным СМИ, в районе Старомарьевки Вооруженный силы Украины (ВСУ) начали готовить переправу для тяжелой техники через реку Кальмиус, чтобы иметь возможность начать в этом месте наступление.
«Переправу через Кальмиус в районе Старомарьевки они уже кинули, понтон поставили несколько дней назад. Переправа уже есть, возможно, ее улучшают. Украина вывела артиллерию со своих баз в Артемовске и Славянске и отправила в поля, что может свидетельствовать о подготовке массированных обстрелов, либо подготовке к наступлению. Никто не знает, останется ли это провокацией или перерастет в решительное наступление, либо, как многие предполагают, Украина опять проведет ограниченную операцию в надежде проверить реакцию Москвы. В случае, если реакция окажется жесткой, — отползти назад, если нет — развернуть широкомасштабное наступление», — сказал Стрелков.
По его словам, украинские войска могут атаковать Докучаевск.
«Поскольку основные украинские силы стянуты в степных районах южнее Донецка, предполагается, что именно Докучаевск, который охвачен ВСУ с трех сторон, может стать той точкой, где Украина может попытаться организовать ограниченную операцию», — сообщил бывший глава Минобороны ДНР.
Комментируя информацию о том, что ВСУ впервые применили в Донбассе беспилотник Bayraktar, он сказал, что это не самое страшное.
«То, что они применили Bayraktar, — это ерунда по сравнению с тем, что они в течение суток вели обстрелы от Бахмутки в Луганской республике до Тельманово на юге Донецкой республики, применяя все калибры до 152 мм включительно. При этом удары наносились не только по передовым позициям, но и по штабам, узлам корпусов сопротивления в тылу. При этом корпусами понесены достаточно серьезные потери», — рассказал Стрелков.
При этом экс-министр высказал мнение, что Украина готовится исполнить некий приказ США.
«Семь лет в Москве рассчитывали на то, что смогут как-то договориться. Не получится договориться, потому что Украина не самостоятельна в принятии решений. Видимо, сейчас после жестких заявлений официальных лиц в США на Украине готовятся исполнить приказ, который им дали», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».
26 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в Донбассе впервые был применен турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. По утверждению украинской стороны, в ответ на обстрел позиций ВСУ из гаубиц Д-30 беспилотник уничтожил одно орудие.
Как заявил «Радиоточке НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, Украина нарушила ключевые пункты Минских соглашений, и теперь следует ожидать применение их новых ракет на территории Донбасса.
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