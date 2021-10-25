Стрелков предрёк России «неприятные сюрпризы» в случае войны с Украиной
Любые военные действия с Украиной будут нелегкими для России, уверен экс-министр обороны ДНР.
Украина делает громкие заявления, рассчитывая на поддержку НАТО, однако и сама украинская армия стала сильнее с 2014 года, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина работает над собственной ракетной программой. Он подчеркнул, что оперативно-тактические ракеты могут быть направлены на Москву.
«Украина договорилась о поставках таких ракет из США. Пока речь идет об оперативно-тактических противокорабельных ракетах, которые остались еще от Советского союза. При определенных условиях Украина может их модернизировать, и что там до границ России, 600 километров? Для современных ракет это ничего. Я не думаю, что Украина рассматривает возможность нанесения ракетных ударов по крупным городам России, это какой-то блеф. Либо это пас определенным силам в Российской Федерации, которые должны опять, как они любят с 2014 года, поднять шум: вы что, хотите мировой войны, мол, зачем вам этот Донбасс, зачем нам эта Украина», - предположил бывший министр обороны ДНР.
Также в эфире телеканала «Дом» Арестович отметил, что любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации». Стрелков пояснил, что помощник Зеленского может иметь в виду как ужесточение санкционного давления, так и социальную напряженность в России.
«Украина рассчитывает на поддержку со стороны НАТО. Насколько НАТО готово помочь, я сказать не могу. Совсем недавно это представлялось фантастикой, однако на фоне трусливо-невразумительной политики Кремля я вот уже не исключаю, что какие-то типа добровольческие частные военные подразделения будут участвовать в войне на стороне Украины против Российской Федерации, если Украина атакует Донбасс или Крым. С этой точки зрения воевать будет намного тяжелее. Да и сама украинская армия не та, что семь лет назад. Это какая-никакая боевая сила, закидать шапками не получится. Кроме того, есть не только военный аспект. Состояние российской экономики, мягко говоря, не блестящее, благосостояние населения ощутимо падает. Любая большая война неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению положения. Возможно, Украина рассчитывает на это. В случае открытых боевых действий немедленно США введут намного более жесткие санкции, вплоть до прекращения импорта углеводородов, а вот это будет серьезный удар», - предположил экс-министр ДНР.
По мнению Стрелкова, любые военные действия дадутся России нелегко.
«Я не рассматриваю возможность превентивной атаки со стороны России без предварительного наступления украинской армии. Но если Украина нападет на Крым, то фронт протянется вдоль всей границы, от Белгородской области до Перекопа. А у нас очень значительный контингент находится в Сирии, в Карабахе, у нас есть фронт с «Талибаном» (запрещенная в РФ организация). В Африке есть российские ЧВК, в Мали, Сомали, Ливии, ЦАР. Если взять в совокупности, то значительная часть военного потенциала сосредоточена там, где национальных интересов России нет и никогда не будет. Поэтому прогнозировать, сколько можно собрать на границе Украины, невозможно. В любом случае, легкой эта война для РФ не будет. На первом этапе Россию могут ждать неприятные сюрпризы вплоть до локальных, унизительных поражений. Но в перспективе Украина противостоять России без реальной постоянной и масштабной помощи НАТО не сможет», - заключил Стрелков.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что страны НАТО не рискнут начинать военные действия против России.
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