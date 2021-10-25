Стрелков предрёк России «неприятные сюрпризы» в случае войны с Украиной

Также в эфире телеканала «Дом» Арестович отметил, что любое полномасштабное нападение России на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации». Стрелков пояснил, что помощник Зеленского может иметь в виду как ужесточение санкционного давления, так и социальную напряженность в России.

«Украина рассчитывает на поддержку со стороны НАТО. Насколько НАТО готово помочь, я сказать не могу. Совсем недавно это представлялось фантастикой, однако на фоне трусливо-невразумительной политики Кремля я вот уже не исключаю, что какие-то типа добровольческие частные военные подразделения будут участвовать в войне на стороне Украины против Российской Федерации, если Украина атакует Донбасс или Крым. С этой точки зрения воевать будет намного тяжелее. Да и сама украинская армия не та, что семь лет назад. Это какая-никакая боевая сила, закидать шапками не получится. Кроме того, есть не только военный аспект. Состояние российской экономики, мягко говоря, не блестящее, благосостояние населения ощутимо падает. Любая большая война неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению положения. Возможно, Украина рассчитывает на это. В случае открытых боевых действий немедленно США введут намного более жесткие санкции, вплоть до прекращения импорта углеводородов, а вот это будет серьезный удар», - предположил экс-министр ДНР.

По мнению Стрелкова, любые военные действия дадутся России нелегко.

«Я не рассматриваю возможность превентивной атаки со стороны России без предварительного наступления украинской армии. Но если Украина нападет на Крым, то фронт протянется вдоль всей границы, от Белгородской области до Перекопа. А у нас очень значительный контингент находится в Сирии, в Карабахе, у нас есть фронт с «Талибаном» (запрещенная в РФ организация). В Африке есть российские ЧВК, в Мали, Сомали, Ливии, ЦАР. Если взять в совокупности, то значительная часть военного потенциала сосредоточена там, где национальных интересов России нет и никогда не будет. Поэтому прогнозировать, сколько можно собрать на границе Украины, невозможно. В любом случае, легкой эта война для РФ не будет. На первом этапе Россию могут ждать неприятные сюрпризы вплоть до локальных, унизительных поражений. Но в перспективе Украина противостоять России без реальной постоянной и масштабной помощи НАТО не сможет», - заключил Стрелков.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что страны НАТО не рискнут начинать военные действия против России.

