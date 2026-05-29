Глубокое сожаление: Чем закончилось заседание ООН по Старобельску
Пока западные СМИ игнорируют трагедию в ЛНР, в международной организации призвали к немедленному и оперативному расследованию.
В ночь с 28 на 29 мая Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание по Украине. Украинские представители попытались обвинить Россию в неконтролируемой агрессии и назвали произошедшее в Старобельске «разваливающимся пропагандистским нарративом». Напомним, что в ночь на 22 мая ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки в общежитии находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения.
ОТВЕТ РОССИИ
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на выступление украинского представителя при ООН Андрея Мельника поговоркой «на воре и шапка горит». Небензя подчеркнул, что внимательно следил за высказываниями Мельника и добавил, что готов отправить ему официальное письмо с изложением позиции России и свидетельствами по событиям в Старобельске через официальные органы ООН. Об этом сообщается на сайте организации.
Впрочем, в России предложили использовать более действенные меры для донесения своей позиции. Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН подчеркнул, что только усиленные удары российской стороны могут убедить противника прекратить такие атаки.
«Нам надо наносить удары туда, куда требует военная и политическая необходимость. Удары такой силы, чтобы ущерб был невосполнимый. Они должны быть значительно мощнее тех, что наносятся сейчас. Тогда враг будет сдаваться и значительно уменьшит или же прекратит свои атаки», — сообщил он.
В тоже время, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал мир выяснить правду и предотвратить повторение подобных трагедий. По его словам, гибель мирных жителей вызывает глубокое сожаление, а российские и украинские власти должны провести оперативное, независимое и эффективное расследование атаки на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР. Его слова приводит его пресс-служба.
ИНОСТРАННОЕ МОЛЧАНИЕ
В свою очередь, ведущие американские, японские и британские СМИ проигнорировали приглашение МИД РФ приехать на территорию Старобельска и заснять руины колледжа. Об этом неоднократно сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, пока корреспонденты со всего мира изучали последствия украинских ударов, телеканал CNN продюсировал видеоролик о том, как украинские операторы дронов готовят атаки по российским городам, а сам сюжет вышел 26 мая, через четыре дня после взрывов в колледже в ЛНР. Захарова подчеркнула, что материал был подготовлен в момент подготовки ударов по Старобельску, что означает, что CNN является пропагандистским инструментом в руках ВСУ.
В МИД РФ также напомнили, что в ходе репортажа немецкого федерального канала ARD корреспонденты упомянули только об ответных ударах России по Киеву в ночь на 24 мая, но не назвали причину. Немецкие СМИ также усомнились в том, что Украина атаковала колледж в ЛНР, японские журналисты и представители BBC отказались приезжать, а в CNN заявили, что все профильные сотрудники находятся в отпуске, сообщает Telegram-канал Марии Захаровой.
МУЖЕСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ
В свою очередь, 24 мая в Старобельск прибыли делегации иностранных журналистов. 51 человек из 20 стран пообщались с очевидцами и ужаснулись последствиями атаки ВСУ на мирных жителей. Эту информацию опубликовал МИД РФ на своем официальном сайте.
Однако на такой шаг отважились далеко не все. Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин указал на то, что властям страны не хватило мужества публично выразить соболезнования в связи с терактом ВСУ в Старобельске. По его словам, они сделали это в частном порядке в ходе личной беседы в МИД конфедерации. Его позицию приводит ТАСС.
