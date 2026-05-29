ОТВЕТ РОССИИ



Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил на выступление украинского представителя при ООН Андрея Мельника поговоркой «на воре и шапка горит». Небензя подчеркнул, что внимательно следил за высказываниями Мельника и добавил, что готов отправить ему официальное письмо с изложением позиции России и свидетельствами по событиям в Старобельске через официальные органы ООН. Об этом сообщается на сайте организации.



Впрочем, в России предложили использовать более действенные меры для донесения своей позиции. Экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН подчеркнул, что только усиленные удары российской стороны могут убедить противника прекратить такие атаки.



«Нам надо наносить удары туда, куда требует военная и политическая необходимость. Удары такой силы, чтобы ущерб был невосполнимый. Они должны быть значительно мощнее тех, что наносятся сейчас. Тогда враг будет сдаваться и значительно уменьшит или же прекратит свои атаки», — сообщил он.



В тоже время, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал мир выяснить правду и предотвратить повторение подобных трагедий. По его словам, гибель мирных жителей вызывает глубокое сожаление, а российские и украинские власти должны провести оперативное, независимое и эффективное расследование атаки на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР. Его слова приводит его пресс-служба.