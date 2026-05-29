Детям старше 10 лет разрешат с 1 июня ездить на поездах без сопровождения
Дети в возрасте от 10 до 16 лет с 1 июня 2026 года смогут ездить на поездах без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).
Перевозчик уточнил, что такая возможность появится на более чем 20 маршрутах, в том числе Москва – Смоленск, Роза Хутор – Краснодар, Таганрог – Новороссийск, Екатеринбург – Тюмень.
«В пути за ребятами будут присматривать сотрудники поездной бригады: начальник поезда и проводник... На станции прибытия ребёнка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении», - говорится в сообщении.
В компании добавили, что соответствующая заявка должна быть оформлена в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда.
Ранее в РЖД заявили, что с 21 июня возобновится движение пассажирского поезда по маршруту Москва — Душанбе, пишет Ura.ru.
