Детям старше 10 лет разрешат с 1 июня ездить на поездах без сопровождения

Перевозчик уточнил, что такая возможность появится на более чем 20 маршрутах, в том числе Москва – Смоленск, Роза Хутор – Краснодар, Таганрог – Новороссийск, Екатеринбург – Тюмень.

«В пути за ребятами будут присматривать сотрудники поездной бригады: начальник поезда и проводник... На станции прибытия ребёнка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что соответствующая заявка должна быть оформлена в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда.

Ранее в РЖД заявили, что с 21 июня возобновится движение пассажирского поезда по маршруту Москва — Душанбе, пишет Ura.ru.

