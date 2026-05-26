Ученица Старобельского колледжа рассказала, что чудом избежала гибели

Ученица Старобельского колледжа Екатерина Тарасова чудом избежала гибели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Полянский: В ОБСЕ нет прямого осуждения удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске

В день, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар, в колледже отменили занятия. В какой-то момент Екатерина решила съездить к родным и на поезде отправилась в свою деревню.

По словам девушки, в коледже у неё было всего двое друзей и оба погибли.

«Мне всё ещё больно за потерю своих друзей», – заключила Екатерина.

ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая, в результате погиб 21 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Канал главы ЛНР Леонида Пасечника в Max
ТЕГИ:ПроисшествияСпецоперацияВСУРакетный УдарЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры