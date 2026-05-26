Ученица Старобельского колледжа рассказала, что чудом избежала гибели
Ученица Старобельского колледжа Екатерина Тарасова чудом избежала гибели. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В день, когда Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар, в колледже отменили занятия. В какой-то момент Екатерина решила съездить к родным и на поезде отправилась в свою деревню.
По словам девушки, в коледже у неё было всего двое друзей и оба погибли.
«Мне всё ещё больно за потерю своих друзей», – заключила Екатерина.
ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая, в результате погиб 21 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА
- Без опыта и стажа: Какие риски поджидают юных бизнесменов
- В Иране за сотрудничество с «Моссад» казнили экс-чемпиона ММА
- Небензя: Европейская элита сбросила маски и делает ставку на оружие
- Эрлинг Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 25 лет
- В Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении
- СМИ: НАТО сформирует структуру для быстрого развертывания войск в Прибалтике
- Ученица Старобельского колледжа рассказала, что чудом избежала гибели
- Очевидец рассказал, как помогал спасать детей из-под завалов в Старобельске
- Игры ЦБ: Какие банки решатся поддержать трансграничные переводы через СБП