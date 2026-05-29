Сегодня существует четыре вида бесплодия и несколько инновационных методов, которые помогают решить эти проблемы. Об этом в пресс-центре НСН рассказала акушер-гинеколог Инна Джиджоева.

«Инновационные методы лечения бесплодия бесспорно есть. Есть четыре вида бесплодия: это факторы эндокринной системы, связанные с яйцеклеткой, это инфекции: трубное бесплодие и маточный фактор. И четвертый фактор - это смешанное бесплодие, связанное с мужским фактором. Есть генетический фактор – скомпрометированная яйцеклетка под влиянием болезней, стресса, пищевой тарелки, низкоуровневого воспаления и откладывания материнства на более поздний срок. Если в 32 года женщина не выполнила свою репродуктивную функцию, мы ей предлагаем консервировать яйцеклетки, то есть отправить их в криорезервуар, тогда она в будущем сможет сделать ЭКО. Это называется витрификация ооцитов», - рассказала она.