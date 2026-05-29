Гинеколог раскрыла, как вылечить бесплодие
В зависимости от типа бесплодия пациентке может быть предложена витрификация ооцитов или PRP-терапия, раскрыла НСН Инна Джиджоева.
Сегодня существует четыре вида бесплодия и несколько инновационных методов, которые помогают решить эти проблемы. Об этом в пресс-центре НСН рассказала акушер-гинеколог Инна Джиджоева.
«Инновационные методы лечения бесплодия бесспорно есть. Есть четыре вида бесплодия: это факторы эндокринной системы, связанные с яйцеклеткой, это инфекции: трубное бесплодие и маточный фактор. И четвертый фактор - это смешанное бесплодие, связанное с мужским фактором. Есть генетический фактор – скомпрометированная яйцеклетка под влиянием болезней, стресса, пищевой тарелки, низкоуровневого воспаления и откладывания материнства на более поздний срок. Если в 32 года женщина не выполнила свою репродуктивную функцию, мы ей предлагаем консервировать яйцеклетки, то есть отправить их в криорезервуар, тогда она в будущем сможет сделать ЭКО. Это называется витрификация ооцитов», - рассказала она.
Также Джиджоева раскрыла, что предлагают врачи в случае бесплодия по причине проблем с маткой.
«Что касается маточного фактора бесплодия, мы научились его быстро диагностировать. Но это лечение носит рекомендационный характер. Берется собственная плазма пациентки и вводится в полость матки, тогда она может оздоровить состояние клеток, которые прикрепляют и вынашивают эмбрион. Это называется PRP-терапия или внутриматочная инстилляция аутологичной плазмы», - подытожила она.
Ранее Джиджоева в пресс-центре НСН рассказала, что если раньше проблема бесплодия в паре касалась мужчин в 35-40% случаев, то сейчас в паре за бесплодие мужчины ответственны уже в 50% случаев, тогда как в женской репродуктивной системе чаще развиваются внутренние инфекции из-за питания и стресса.
