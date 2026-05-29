В ООН потребовали расследовать удары по Старобельску
Необходимо провести оперативное расследование удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, сообщают «Известия» со ссылкой на верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
«Я призываю российские и украинские власти провести оперативное, независимое и эффективное расследование и привлечь виновных к ответственности», — заявил он. Комиссар выразил сожаление в связи с гибелью и ранениями мирных жителей.
Отмечается, что стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры для предотвращения ущерба гражданскому населению, а требования международного гуманитарного права в этой сфере являются обязательными для всех участников конфликта и предусматривают юридическую ответственность.
Ранее в Европарламенте заговорили о трибунале для президента Украины Владимира Зеленского после удара по Старобельску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД Финляндии не смог ответить на вопрос посла РФ об ударах ВСУ
- Актер Николас Кейдж отказался от фамилии Коппола
- В ООН потребовали расследовать удары по Старобельску
- СМИ: Бизнесу РФ разрешили закупку вооружения для защиты от БПЛА
- В США не ответили на просьбу Зеленского о нехватке систем ПВО
- В Финляндии призвали включить Европу в переговоры по Украине
- ВСУ атаковали детсад в Энергодаре
- Лавров: Пусть Пашинян самостоятельно обеспечит богатство Армении
- В Латвии утвердили новое правительство после скандала с дронами ВСУ
- США продлили лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла» до 27 июня