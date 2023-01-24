Новые угрозы: Генштаб объяснил создание новых округов, военкоры порассуждали о мобилизации

По его словам, российским войскам сегодня противостоит практически весь коллективный Запад, и Генштаб был вынужден впервые со времен ВОВ прибегнуть к мобилизационным мероприятиям, чтобы стабилизировать обстановку, защитить новые территории и провести наступательные действия.

Вместе с тем Герасимов отметил, что система мобилизационной подготовки показала свою неполную адаптацию под современные экономические отношения, исправлять ее пришлось на ходу. Однако благодаря профессиональной и слаженной работе офицеров Генштаба во взаимодействии с руководством российских регионов удалось призвать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе, подчеркнул он.

Генерал армии отметил, что сегодня угрозами военной безопасности России стали попытки НАТО расшириться за счет Швеции и Финляндии, а также то, что Украина стала инструментом для ведения гибридной войны против России.

Напомним, Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск на Украине 11 января 2023 года. Его предшественник на этой должности, главком Воздушно-космических сил России генерал армии Сергей Суровикин, стал одним из заместителей Герасимова. Кроме того, должности заместителя нового командующего заняли главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Реформы от Шойгу

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал «масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации» в 2023 – 2026 годах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В частности, он объявил о создании Московского и Ленинградского военного округов, «самодостаточных» группировок войск в новых российских регионах, армейского корпуса в Республике Карелия, трех мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий в ВДВ.

Также Шойгу заявил об усилении боевых составляющих ВКС, РВСН и ВМФ. Кроме того, он отметил, что особое внимание уделят комплектованию войск военнослужащими по контракту, а численность Вооруженных сил России увеличится до 1,5 млн человек.

Шойгу также внес предложение о поэтапном увеличении призывного возраста граждан на срочную службу в армию с 18 лет до 21 года. Параллельно с этим глава Минобороны предложил повысить предельный возраст призыва с 27 до 30 лет.