Новые угрозы: Генштаб объяснил создание новых округов, военкоры порассуждали о мобилизации
Валерий Герасимов считает угрозой стремление Швеции и Финляндии в НАТО. Россия ответит созданием новых военных округов и соединений.
Специальная военная операция поставила российские Вооруженные силы в беспрецедентные в истории современной России условия. Об этом заявил в интервью газете «Аргументы и факты» глава Генштаба и командующий объединенной группировкой войск на Украине Валерий Герасимов.
По его словам, российским войскам сегодня противостоит практически весь коллективный Запад, и Генштаб был вынужден впервые со времен ВОВ прибегнуть к мобилизационным мероприятиям, чтобы стабилизировать обстановку, защитить новые территории и провести наступательные действия.
Вместе с тем Герасимов отметил, что система мобилизационной подготовки показала свою неполную адаптацию под современные экономические отношения, исправлять ее пришлось на ходу. Однако благодаря профессиональной и слаженной работе офицеров Генштаба во взаимодействии с руководством российских регионов удалось призвать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе, подчеркнул он.
Генерал армии отметил, что сегодня угрозами военной безопасности России стали попытки НАТО расшириться за счет Швеции и Финляндии, а также то, что Украина стала инструментом для ведения гибридной войны против России.
Напомним, Валерий Герасимов возглавил объединенную группировку войск на Украине 11 января 2023 года. Его предшественник на этой должности, главком Воздушно-космических сил России генерал армии Сергей Суровикин, стал одним из заместителей Герасимова. Кроме того, должности заместителя нового командующего заняли главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
Реформы от Шойгу
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал «масштабные изменения состава Вооруженных Сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации» в 2023 – 2026 годах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
В частности, он объявил о создании Московского и Ленинградского военного округов, «самодостаточных» группировок войск в новых российских регионах, армейского корпуса в Республике Карелия, трех мотострелковых дивизий в составе Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий в ВДВ.
Также Шойгу заявил об усилении боевых составляющих ВКС, РВСН и ВМФ. Кроме того, он отметил, что особое внимание уделят комплектованию войск военнослужащими по контракту, а численность Вооруженных сил России увеличится до 1,5 млн человек.
Шойгу также внес предложение о поэтапном увеличении призывного возраста граждан на срочную службу в армию с 18 лет до 21 года. Параллельно с этим глава Минобороны предложил повысить предельный возраст призыва с 27 до 30 лет.
Для чего нужны новые военные округа?
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков в интервью НСН заявил, что создание Московского и Ленинградского военных округов объясняется особой стратегической важностью регионов и нахождением в них центров управления гражданской и военной инфраструктурой. Кроме того, в Москве, Петербурге и прилегающих к ним областях живут около 45% от всех россиян.
Также, по его мнению, реформы связаны со стремлением Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Так как относительно недалеко находится Санкт-Петербург, здесь нужен отдельный укрепрайон, а сам город на Неве необходимо выделить из Западного военного округа, полагает эксперт.
Кадровые перестановки
Тем временем стало известно о том, что министр обороны Сергей Шойгу сменил двух командующих военных округов, о чем сообщило издание РБК.
Так, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ, а командующим Западным военным округом вместо него назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
Указ о мобилизации действует
Что же касается указа президента России о частичной мобилизации, начавшейся в России 21 сентября 2022 года, он продолжает действовать, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
Он отметил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен, однако есть и «другие мероприятия». Какие, спикер Кремля не уточнил, сославшись на Минобороны и секретность.
Второй волне быть?
В то же время мнения касательно начала второй волны мобилизации разделились. Так, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что «реально уверен» в проведении «второй частичной мобилизации» как минимум для того, чтобы закрепить уроки первой мобилизации и заменить на передовой уже находящихся там мобилизованных.
Военкор Юрий Котенок также высказался о мобилизации, но призвал воспринимать её не волнами, а как непрерывный процесс.
«Я считаю, что мобилизация должна быть для выполнения задач специальной военной операции, и она продолжается. Мы знаем, что военкоматы осуществляют плановую работу по призыву военнослужащих запаса определенных категорий, определенных военно-учетных специальностей, и я знаю, что этот процесс не прекращался», - пишет он.
В свою очередь депутат Госдумы генерал армии Виктор Соболев заявил News. Ru, что вторая волна частичной мобилизации исключена, поскольку у России нет базы мобилизационного развертывания. При этом он добавил, что начало всеобщей мобилизации возможно при расширении военных действий на Польшу и Прибалтику.
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