Шойгу: численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность Вооружённых сил страны необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, сообщает РИА Новости.

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Выступая на итоговой коллегии оборонного ведомства он уточнил, что это нужно «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ».

«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек», - подчеркнул министр.

Ранее Шойгу предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст — с 27 до 30 лет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КонтрактыВооруженные Силы РФСергей ШойгуМинобороны РФ
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