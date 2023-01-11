Начальник Генштаба Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО

В частности, командующим Объединённой группировкой войск (сил) стал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Его заместителями были назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, который был в октябре 2022 года назначен командующим Объединённой группировкой войск в зоне СВО, также стал заместителем Герасимова.

«Повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источник в Минобороны сообщило, что командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

