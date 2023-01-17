Создание Московского и Ленинградского военных округов объяснили расширением НАТО

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение численности и изменение военно-административного деления страны. В частности, стало известно о создании Московского и Ленинградского военного округов. Леонков объяснил, с чем связаны грядущие перемены.

«Это продолжение сделанного в прошлом году анонса, когда выяснилось, что Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО и что вся процедура пройдена, осталось лишь согласование с несколькими странами, одной из которых стала Турция. В том случае, если Турция даст добро, эти страны вступят в Североатлантический альянс. Следствием этого станет создание на северном фланге, на западном направлении большого количества военных баз недружественных нам государств. В связи с этим и было анонсировано в 2022 году создание 17 новых подразделений, призванных закрывать северный фланг», — отметил он.

Собеседник НСН объяснил создание Московского и Ленинградского военных округов особой стратегической важностью этих регионов.

«Город-миллионник Санкт-Петербург находится рядом с Финляндией. Его нужно выделить из состава Западного военного округа, поскольку организация защиты столь крупного населенного пункта — отдельное мероприятие с отдельными подразделениями. В противном случае силы Западного военного округа распределятся по всей территории, однако здесь нужен особый укрепрайон. Нечто подобное уже сделано в Калининграде или в случае с Арктическим военным округом, призванным обеспечить безопасность Северного морского пути и защитить Арктику от посягательств НАТО. Что же касается Москвы и Санкт-Петербурга и агломераций вокруг них, надо понимать, что это крупнейшие города и самые густонаселенные районы России (здесь проживают около 45% россиян). Их защита особенно важна еще и потому, что это лакомый кусок для врага, здесь находится множество центров управления гражданской и военной инфраструктурой. Уничтожение этих районов — залог успеха противника. Поэтому здесь и будут сформированы части, усилена противовоздушная и противоракетная оборона и приняты иные меры безопасности», — отметил военный эксперт.

Отдельно Леонков прокомментировал создание армейского корпуса в Республике Карелия.

«Это как раз северный фланг. Здесь разместятся и десантно-штурмовые, и воздушные компоненты, и противовоздушные компоненты. Все это будет происходить комплексно. Такие реформы потянут за собой увеличение численности Вооруженных сил России», — заключил он.

Ранее Шойгу заявил, что численность Вооруженных сил страны необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих. Также он предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

