Нужен миллион? Власти РФ развеивают слухи о второй волне мобилизации

В Госдуме считают, что в ближайшие полгода новая мобилизационная кампания не нужна, а экс-министр обороны ДНР Стрелков считает, что она необходима. 

Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что второй волны мобилизации в ближайшие полгода проводить нет необходимости.

«Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение», - заявил Гурулев порталу «Чита.ру».

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Парламентарий отметил, что даже промышленность сегодня не в состоянии обеспечить мобилизационную кампанию.

«Промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации», - сказал Гурулев.

В конце декабря бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что для победы в СВО, идущей на Украине, нужно мобилизовать миллион человек.

«Хотя бы миллион дополнительно к тем силам, которые были в начале специальной военной операции», - сказал Стрелков.

Напомним, что частичная мобилизация началась в России 21 сентября прошлого года. Она завершилась к ноябрю, в Минобороны заявили, что призвали чуть больше трехсот тысяч человек. Разговоры о второй волне мобилизации с новой силой пошли в декабре.

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В Кремле заявили, что на этот счет сейчас много провокаций в социальных сетях на которые не стоит обращать внимание.

«Нужно ориентироваться на информацию Минобороны, от президента. Что касается мобилизации, президент уже все сказал», - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

7 декабря уже Владимир Путин заявил, что мобилизованных в сентябре достаточно для проведения СВО.

«У нас из 300 тысяч мобилизованных защитников Отечества 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. Ещё 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных, не находятся в зоне группировки вообще, они до сих пор на полигонах и зонах подготовки Минобороны, где проходят подготовку. Это боевой резерв. В этих условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла», - подчеркнул Путин.

21 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже заявила, что в повестке дня верхней палаты парламента не стоит вопрос о второй волне мобилизации.

«Никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет, и я вам честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась и ее сегодня нет вообще в повестке», - сказала Матвиенко.

При этом глава Минобороны Украины Резников перед Новым годом говорил о якобы имеющихся планах по новой мобилизации в России, не указывая источники.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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