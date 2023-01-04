Нужен миллион? Власти РФ развеивают слухи о второй волне мобилизации

Парламентарий отметил, что даже промышленность сегодня не в состоянии обеспечить мобилизационную кампанию.



«Промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации», - сказал Гурулев.



В конце декабря бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что для победы в СВО, идущей на Украине, нужно мобилизовать миллион человек.



«Хотя бы миллион дополнительно к тем силам, которые были в начале специальной военной операции», - сказал Стрелков.



Напомним, что частичная мобилизация началась в России 21 сентября прошлого года. Она завершилась к ноябрю, в Минобороны заявили, что призвали чуть больше трехсот тысяч человек. Разговоры о второй волне мобилизации с новой силой пошли в декабре.

