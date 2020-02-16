«Газпром» ускоряет строительство «Северного потока-2»

Таким образом, есть все основания реализовать заявленные «Газпромом» планы и запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года. Более того, по словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия намерена максимально ускорить работу и использовать для работ два судна. Об этом он заявил в интервью НСН.

«Судно "Академик Черский" раньше строило газопроводы на шельфе Сахалина, а они там меньшего диаметра…шла перенастройка оборудования. Полагаю, что … Россия будет договариваться с Данией о послаблении, чтобы в весенне-летний период нам разрешили достраивать не только "Академиком Черским", но трубоукладочной баржей "Фортуна", которая строила российский участок "Северного потока-2". Сейчас по правилам работать на датском участке она не может. План в том и состоит, чтобы работали два судна одновременно», - прояснил ситуацию эксперт.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении «Северного потока – 2», в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.

На этом фоне швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.



