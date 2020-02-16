«Газпром» ускоряет строительство «Северного потока-2»
Эксперты энергетического рынка в эфире НСН рассказали, как «Газпром» удивит США и ускорит работы по строительству «Северного потока-2»
В российской компании «Газпром» порекомендовали министру энергетики США Дэну Бруйетту не торопиться с выводами по поводу способности России быстро завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Сергея Куприянова.
«Никогда не говорить никогда», - цитирует Газета.ru главу пресс-службы «Газпрома».
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что Россия сможет завершить строительство газопровода «Северный поток 2». По данным Зеле, в настоящее время российская сторона ищет судно, он выразил уверенность, что «они его найдут». Также он добавил, что укладка труб на небольшой глубине не требует «супертехнологий», о необходимости которых заявляли в США.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН назвал трубоукладчик «Академик Черский» как то самое судно, с помощью которого Россия достроит «Северный поток-2». Эксперт считает, что путь, который судно начало из Находки в Сингапур, к точке достройки, займет два месяца. Это позволит успеть завершить российский газовый проект к декабрю.
«"Академик Черский", по имеющейся информации, имеет возможность работать на тех глубинах, чтобы достроить оставшуюся часть трубы. Он придет на точку достройки «Северного потока-2» где-то к середине апреля и начнет работу в конце апреля-начале мая. «Северный поток-2» построен на 90 процентов. Осталось уложить в двухниточном выражении 160 км. Достраивать начнут ту нитку, которая больше», - отметил эксперт.
Таким образом, есть все основания реализовать заявленные «Газпромом» планы и запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года. Более того, по словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия намерена максимально ускорить работу и использовать для работ два судна. Об этом он заявил в интервью НСН.
«Судно "Академик Черский" раньше строило газопроводы на шельфе Сахалина, а они там меньшего диаметра…шла перенастройка оборудования. Полагаю, что … Россия будет договариваться с Данией о послаблении, чтобы в весенне-летний период нам разрешили достраивать не только "Академиком Черским", но трубоукладочной баржей "Фортуна", которая строила российский участок "Северного потока-2". Сейчас по правилам работать на датском участке она не может. План в том и состоит, чтобы работали два судна одновременно», - прояснил ситуацию эксперт.
В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении «Северного потока – 2», в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте.
На этом фоне швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News