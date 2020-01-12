Россия определила, как самой достроить «Северный поток-2»

Глaвa Гaзпромa Aлексей Миллер зaявил, что технологические препятствия для зaвершения «Северного потокa-2» отсутствуют, сообщaют «Вести».

По его словaм, все технологические риски покрывaются российскими мощностями, поэтому гaзопровод будет достроен своими силaми. Однaко Миллер отметил, что в тaком случaе строительство может зaнять больше времени.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН назвал использование судна-трубоукладчика, которое имеется в России, самым вероятным способом, чтобы завершить строительство «Северного потока-2». Эксперт рассказал о технологических особенностях судна.

«Самый разумный вариант – «Академик Черский». У него есть некоторые ограничения по глубине, на которой он может работать. Зона максимальных глубин Балтийского моря уже пройдена», - добавил Фролов.

Он оценивает скорость укладки трубы в 1,5-2 км/сутки. Это значит, что для самой достройки потребуется около 1,5 месяцев. Вместе с переходом вся «операция», таким образом, займет 3,5-4 месяца.

Также эксперт упомянул российское судно «Фортуна», которое строило «Северный поток-2» в территориальных водах России. Фролов, однако, сомневается, что «Фортуна» сможет работать на глубинах 40-50 метров в водах Дании. К тому же, «Фортуна» в отличие от «Академика Черского» не оборудована системой динамической стабилизации, наличие которой требуют датчане.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН также склоняется к тому, что «Северный поток-2» будет завершен с помощью трубоукладочного судна «Академик Черский». Пикин также назвал возможные сроки окончания строительства газопровода.

«Насколько я понимаю, "Академик Черский" уже направляется в сторону Балтийского моря, других вариантов нет. Та баржа, которая стоит там, не подходит. Требуется система динамического позиционирования, которой у этой баржи нет. Только это судно способно продолжить работу. Но скорость работы будет сильно ниже, чем у швейцарцев в силу размеров этого судна и его технологических особенностей. Я думаю, что в течение этого года проект в любом случае будет реализован. Да, это с отставанием, но отставанием объективным… Теоретически к лету вполне реально все это завершить», - отметил он.

Ранее Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что полностью эксплуатировать «Северный поток-2» можно будет только после того, как на территории Чехии и Германии будет построена инфраструктура для российского трубопровода.







