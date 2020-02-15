«Северный поток-2» достроит российский трубоукладчик

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что Россия сможет завершить строительство газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Зеле, в настоящее время российская сторона ищет судно, он выразил уверенность, что «они его найдут». Также он добавил, что укладка труб на небольшой глубине не требует «супертехнологий». Зеле отметил, что России надо найти судно-трубоукладчик, и выразил уверенность, что это будет сделано.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН назвал трубоукладчик «Академик Черский» как то самое судно, с помощью которого Россия достроит «Северный поток-2». Эксперт считает, что путь, который судно начало из Находки в Сингапур, к точке достройки, займет два месяца.

«"Академик Черский", по имеющейся информации, имеет возможность работать на тех глубинах, чтобы достроить оставшуюся часть трубы. Он придет на точку достройки «Северного потока-2» где-то к середине апреля и начнет работу в конце апреля-начале мая. «Северный поток-2» построен на 90 процентов. Осталось уложить в двухниточном выражении 160 км. При этом инфраструктура для приема газа на территории Германии уже частично построена. Достраивать начнут ту нитку, которая больше», - отметил эксперт.