«Северный поток-2» достроит российский трубоукладчик
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН указал, когда российское судно-трубоукладчик приступит к достройке «Северного потока-2»
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что Россия сможет завершить строительство газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Зеле, в настоящее время российская сторона ищет судно, он выразил уверенность, что «они его найдут». Также он добавил, что укладка труб на небольшой глубине не требует «супертехнологий». Зеле отметил, что России надо найти судно-трубоукладчик, и выразил уверенность, что это будет сделано.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН назвал трубоукладчик «Академик Черский» как то самое судно, с помощью которого Россия достроит «Северный поток-2». Эксперт считает, что путь, который судно начало из Находки в Сингапур, к точке достройки, займет два месяца.
«"Академик Черский", по имеющейся информации, имеет возможность работать на тех глубинах, чтобы достроить оставшуюся часть трубы. Он придет на точку достройки «Северного потока-2» где-то к середине апреля и начнет работу в конце апреля-начале мая. «Северный поток-2» построен на 90 процентов. Осталось уложить в двухниточном выражении 160 км. При этом инфраструктура для приема газа на территории Германии уже частично построена. Достраивать начнут ту нитку, которая больше», - отметил эксперт.
Аналитик считает, что США уже не будет вводить никаких новых санкций в отношении компаний-потребителей газа из «Северного потока-2» в связи с опасениями нового торгового противостояния.
«Никакой законодательной работы по поводу санкций не ведется. Было бы очень и очень странно, если бы США начали вводить санкции к компаниям-потребителям газа из российского трубопровода. Это было бы крайне неосмотрительно, потому что вызвало бы новую волну торгового противостояния, которое благополучно завершилось два года назад», - напомнил Александр Фролов.
В конце этого месяца президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, который возглавляет российская газовая компания «Газпром». Проект направлен на транспортировку газа по Балтийскому морю в обход Украины и удвоение пропускной способности существующей линии.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова в эфире НСН пояснил, почему несмотря на обещания России достроить «Северный поток-2» в максимально короткие сроки, трубоукладчик только сейчас направляется в Балтийское время, и зачем такой крюк через Сингапур. Эксперт объяснил это непониманием итогым планом достройки газопровода.
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